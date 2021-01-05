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    Глава МОЗ прокоментував інформацію про заборону продажу повсякденних товарів під час локдауну

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    5 січня урядовці розглядатимуть питання обмеження продажу низки груп товарів з 8 по 24 січня - Глава МОЗ прокоментував інформацію про заборону продажу повсякденних товарів під час локдауну
    5 січня урядовці розглядатимуть питання обмеження продажу низки груп товарів з 8 по 24 січня

    Степанов назвав інформацію про заборону торгівлі непродовольчими товарами – недостовірною

    Інформація про заборону продажу деяких непродовольчих товарів під час жорсткого карантину – недостовірна. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Я бачив цю інформацію, яка вчора з’явилася в мережі, вона не є достовірною... Чим дозволено буде торгувати в термін з 8 до 25 січня у 2021 році — це торгівля продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням та засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише з здійсненням адресної доставки замовлень», – розповів Степанов.

    За його словами, сьогодні, 5 січня, на засіданні уряду буде уточнено питання щодо продажу побутової хімії.

    Також Степанов зазначив, що коли уряд складав перелік товарів, які не можна буде придбати, то виходив з того, що карантинні обмеження триватимуть в Україні лише 16 днів.

    «16 днів – це той термін, який потрібний нам, щоб повністю збити хвилю розповсюдження Covid-19. Нам це потрібно, щоб ми потім не вводили ніяких локдаунів» – сказав Степанов.

    Зазначимо, що з’явилася інформація, що на період жорсткого карантину в січні супермаркетам заборонили продавати побутову хімію, одяг, пресу та інші товари повсякденного вжитку.

    Нагадаємо, повідомлялося, що 5 січня відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України. Урядовці розглядатимуть питання обмеження продажу низки груп товарів з 8 по 24 січня, у зв’язку з введенням жорстких карантинних обмежень.

    Як повідомлялося, очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан вважає, що заборона під час локдауну з 8 по 24 січня продажу в супермаркетах товарів повсякденного вжитку на кшталт сірників і лампочок не має нічого спільного з протиепідемічними заходами.

    До слова, в Американській торговельній палаті рішення Кабміну назвали не тільки прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, а й таким, що потенційно призводить до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах.

    Теги: міністр торгівля Максим Степанов карантин уряд
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