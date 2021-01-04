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    МОЗ очікує зростання захворюваності на Covid-19 після новорічних свят

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    Кількість хворих на коронавірус в України зменшилась - МОЗ очікує зростання захворюваності на Covid-19 після новорічних свят
    Кількість хворих на коронавірус в України зменшилась
    Фото з відкритих джерел

    В Україні йде поступове зменшення захворювань на коронавірус

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що в Україні існує ймовірність зростання кількості хворих на коронавірус після новорічних свят. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    За словами очільника МОЗ президент України Володимир Зеленський доручив аналізувати ситуацію.

    «За останній тиждень було зафіксовано 19,5 тис. випадків, тоді як, наприклад, з 9 по 15 листопада – майже 39 тис. До того ж очікується зростання сезонної захворюваності на грип. Володимир Зеленський дав доручення всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на Covid-19 після святкування Нового року», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що керівник МОЗ повідомив, скільки хворих з Covid-19 перебуває у лікарнях.

    Теги: міністр Володимир Зеленський грип Максим Степанов президент коронавірус
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