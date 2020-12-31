Степанов повідомив, коли Україна отримає китайську вакцину

Під час першого постачання в Україну прибуде 700 тисяч доз китайської вакцини

Україна отримає вакцину проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech упродовж 30 днів після її реєстрації.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов 31 грудня під час брифінгу.

«Завдяки постачанню вакцини від компанії Sinovac Biotech ми отримаємо 1,913 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби. Під час першого постачання в Україну прибуде 700 тисяч доз, їх ми отримаємо впродовж 30 днів після реєстрації вакцини або в країні-виробнику, або в інших країнах (США, Велика Британія, ЄС, Бразилія та інших)», – сказав він.

Компанія Sinovac Biotech має 7 січня оприлюднити результати клінічних досліджень у Бразилії. Ефективність вакцини, за підсумками випробувань в Індонезії, становить 97%, у Туреччині – 91%.

«Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%. Переговори з виробником тривали з вересня 2020 року», – заявив Степанов.

Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин. Відомо, що вона щорічно виготовляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцин, які схвалені в 34 країнах світу. Компанія розробила та вивела на ринок вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу, включно з пташиним, паротиту. Рішення про закупівлю вакцини Sinovac Biotech проти ковіду у кількості 50 мільйонів доз вже ухвалила зокрема Туреччина.

Як повідомлялося, Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу.

Степанов сподівається отримати першу партію Covid-вакцин наприкінці зими. Разом з тим український вчений назвав кількість наших громадян, яких треба вакцинувати, щоб зупинити Covid-19.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%.

Хоча повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.