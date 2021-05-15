Церковна громада на Київщині підтримала перехід до ПЦУ

За повернення до помісної церкви проголосувала парафія в Бориспільському районі

Ще одна парафія Російської православної церкви в Україні прийняла рішення про приєднання до канонічної Православної Церкви України. Як стало відомо з документу Переяславсько-Вишневської єпархії ПЦУ, опублікованому митрополитом Олександром (Драбинком), мова йде про парафію на честь Успіння Божої матері в селі Фарбоване Бориспільського району.

Документ, опублікований митрополитом Олександром (Драбинком)

«…шанобливо повідомляю, що Свято-Успенську Парафію с. Фарбоване прийнято до складу Переяславсько-Вишневської єпархії Православної Церкви України і відповідно затверджено священника Євгенія Зотова у займаній ним посаді Настоятеля вищевказаної Парафії», – йдеться в документі.

Як повідомлялося раніше, релігійна громада села Задубрівка Чернівецького району у суді довела, що парафія перейшла з Московського патріархату до Православної церкви України законно.