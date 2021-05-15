  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Церковна громада на Київщині підтримала перехід до ПЦУ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До ПЦУ перейшла парафія з села Фарбоване - Церковна громада на Київщині підтримала перехід до ПЦУ
    До ПЦУ перейшла парафія з села Фарбоване
    Ілюстративне фото

    За повернення до помісної церкви проголосувала парафія в Бориспільському районі

    Ще одна парафія Російської православної церкви в Україні прийняла рішення про приєднання до канонічної Православної Церкви України. Як стало відомо з документу Переяславсько-Вишневської єпархії ПЦУ, опублікованому митрополитом Олександром (Драбинком), мова йде про парафію на честь Успіння Божої матері в селі Фарбоване Бориспільського району.

    Документ, опублікований митрополитом Олександром (Драбинком)

    Документ, опублікований митрополитом Олександром (Драбинком)

    «…шанобливо повідомляю, що Свято-Успенську Парафію с. Фарбоване прийнято до складу Переяславсько-Вишневської єпархії Православної Церкви України і відповідно затверджено священника Євгенія Зотова у займаній ним посаді Настоятеля вищевказаної Парафії», – йдеться в документі.

    Як повідомлялося раніше, релігійна громада села Задубрівка Чернівецького району у суді довела, що парафія перейшла з Московського патріархату до Православної церкви України законно.

    Читайте також:

    Теги: церква мова Російська православна церква в Україні Українська православна церква Київщина громада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies