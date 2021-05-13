Ще одна перемога. Громада церкви на Буковині виграла суд про перехід до ПЦУ

За два роки до Православної церкви України приєдналося близько 700 парафій

Судовий позов подала Чернівецько-Буковинська Єпархія Московського патріархату

Релігійна громада села Задубрівка Чернівецького району у суді довела, що парафія перейшла до Православної церкви України законно. Про це йдеться у рішенні Заставнівського районного суду, трансляцію з засідання якого вела журналістка Галина Єреміца.

Судовий позов подала Чернівецько-Буковинська Єпархія Московського патріархату. Вона хотіла скасувати рішення зборів про перехід до ПЦУ та свідоцтво про право власності на майно церковної громади. У суді їхній позов не задовольнити.

Поки Буковинська Єпархія Московського патріархату вирішує, чи подаватиме апеляцію. Про це у коментарі Суспільному сказав прессекретар єпархії отець Микита.

Релігійна громада у Задубрівці була однією з перших, хто перейшов до Православної Церкви України. Збори відбулись на початку 2019 року. Після перереєстрації статуту релігійна громада ПЦУ заявляла, що їм перешкоджають проводити службу в храмі.

Також торік під церквою через службу були сутички, у ній брали участь до 40 людей. Конфлікт врегульовувала поліція.

Нагадаємо, на Хмельниччині до Православної церкви України перейшли 53 парафії Московського патріархату.

За два роки до Православної церкви України приєдналося близько 700 парафій.

Раніше Велика Палата Верховного Суду вперше підтвердила законність зміни релігійною громадою свого підпорядкування – виходу з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (яка іменує себе УПЦ) та входження до Православної Церкви України.

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