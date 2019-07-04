Помісна церква розвіяла черговий міф про заборону запалювати свічки одну від іншої



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Фото: УНІАН

Свічка – це видимий символ молитовного звернення людини до Бога, і немає жодних обов’язкових правил про те, яким чином засвічувати свічку, куди і яку саме кількість їх треба ставити, зазначили у ПЦУ

Православна церква України розвіяла черговий міф про те, що у храмі нібито не можна запалювати одну свічку від іншої. Про це йдеться у повідомленні Помісної церкви у Facebook.

Церква також пояснила, як народжуються забобони.

«Намагаючись встановити причинно-наслідкові зв'язки між подіями у своєму житті, люди часто вірять у те, що сказали інші, або в те, у що самі прагнуть вірити. Так виникають забобони, які по-іншому називаються марновірством чи помилковою вірою», - йдеться у повідомленні.

Церква застерігає, що забобони шкодять нашому духовному життю, пізнанню Господа та істинної віри. Коли в людини немає щирої віри в Бога, то «богом» для неї стає щось інше: те, на що вона надіється, те, що замінює їй Господа. Так народжуються ідолопоклонство і забобони.

«Які забобони намагаються поширювати в церкві нетямущі «порадники»? Насамперед, із подивом дізнаємося про те, що «не можна» засвічувати свою свічку від іншої, бо тоді нібито на твою свічку «переходять» усі негаразди власника іншої. Так само, як і «не можна» засвічувати свічку від лампадки, бо «лампадки для Бога», або «не можна» засвічувати свічки сірниками чи запальничками, «не можна» свічки задмухувати, а лише гасити пальцями, «не можна» відходити, поки не згорить половина свічки, «не можна» дозволяти іншим людям засвічувати свої свічки від вашої та інші подібні забобони», - зазначається у повідомленні.

Помісна церква пояснює, що свічка – це видимий символ молитовного звернення людини до Бога, і немає жодних обов’язкових правил про те, яким чином засвічувати свічку, куди і яку саме кількість їх треба ставити. «Головне для Бога – наше серце, в якому лунає молитва, народжуються наші помисли, та те, з якими думками ці свічки засвічуються. Будь-які забобони лише затьмарюють і перекручують істинну віpу, а коли віра справжня, то для забобонів у серці віруючого місця немає. Недарма Священне Писання навчає: «За вірою вашою нехай буде вам» (Мф. 9: 29)», - резюмується у повідомленні.

Раніше Помісна церква розвіяла розповсюджений міф щодо хрещення дитини. Те, що мати не має бути присутньою у храмі під час хрещення дитини, – міф. Реальність така: це не заборонено.

Також Православна церква України розвіяла черговий міф про заборону сідати у храмі. Вірянам пояснили, що у храмах єдиної помісної Православної церкви України сидіти не заборонено, бо молитва – це спілкування з Богом, і воно насамперед має бути щирим, тому найважливіше в молитві – не стояння чи сидіння, а відкрите серце, сповнене віри і любові до Бога.