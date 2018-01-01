Чалий не сумнівається у нових санкціях США проти РФ

Очікування Росії щодо Трампа не виправдались – посол Чалий

Політика Сполучених Штатів щодо санкцій проти Росії, а також підтримки суверенітету й територіальної цілісності України лише посилилась за нинішньої адміністрації Білого дому, й незабаром можна очікувати нових доказів цьому. Таке переконання висловив у коментарі «Укрінформу» посол України в США Валерій Чалий. «Перш за все, ми



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Очікування Росії щодо Трампа не виправдались – посол Чалий

Політика Сполучених Штатів щодо санкцій проти Росії, а також підтримки суверенітету й територіальної цілісності України лише посилилась за нинішньої адміністрації Білого дому, й незабаром можна очікувати нових доказів цьому. Таке переконання висловив у коментарі «Укрінформу» посол України в США Валерій Чалий.

«Перш за все, ми маємо чітку й абсолютно спільну позицію і Білого дому, і міністерств та відомств, і Конгресу щодо продовження політики санкцій проти Росії, яка була розпочата за попередньої адміністрації. Лінія президента Трампа й Білого дому не стала більш м'якою, якщо в Росії цього й очікували», - зауважив дипломат.

Посол також підкреслив, що офіційний Вашингтон, у тому числі безпосередньо президент Дональд Трамп, неодноразово заявляв про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. «Я вже не кажу про постійні заяви Держдепартаменту із закликами до Росії припинити підтримку тих, хто вбиває людей і продовжує розпалювати конфлікт в Україні», - зазначив дипломат.

Він наголосив, що нині присутність росіян на Донбасі – це вже фіксований факт, і ніхто не каже, що їх там немає, «тобто всі вже знають роль Росії в цьому конфлікті». І в цьому Україна має чітку підтримку Сполучених Штатів.

Крім того, Чалий зауважив, що для примушення Росії виконувати «абсолютно зрозумілі речі відповідно до міжнародного права» працює ціла низка механізмів у взаємодії України зі США та іншими країнами Заходу.

«По-перше, це – підвищення боєздатності ЗС України для того, щоб зупинити спроби подальшого просування (Росії – ред.) на нашу територію», - зауважив Чалий. У цьому зв'язку він нагадав про надання військово-технічної допомоги з боку США, постачання озброєння, у тому числі, контрбатарейних радарів, спецсистем захищеного зв'язку, катерів, протитанкової летальної зброї, а також проведення навчань. «Це потужний сигнал, в першу чергу, Росії, агресору, що Сполучені Штати стоять разом з Україною», - підкреслив посол.

Другий напрям, за його словами, це санкції. «Попри бравурні заяви в Росії, санкції дають свій результат. Відповідно до заяви Держдепу, РФ не отримала кілька мільярдів доларів тільки на продажах в оборонному секторі, які могли б піти на те, щоб далі вбивати людей», - нагадав він. До того ж, у США продовжують діяти кілька законів із санкціями проти Росії, списки яких постійно розширюються, а спроби порушень та обходу цих санкцій ретельно відстежуються.

«Я думаю, ми вже скоро станемо свідками, наступного місяця, коли Росія вочевидь знову спробує серйозно порушити цей режим шляхом проведення нелегітимних виборів на території тимчасово окупованого Криму. Без сумнівів, після цього відбудеться нова хвиля (санкцій – ред.)», - зауважив Чалий.

Третій блок питань – це допомога в реформах, у тому числі створенні антикорупційної системи, протидії корупції загалом. «Але не менш важливо змінювати середовище. Для цього ми працюємо над тим, щоб в Україну зайшло якомога більше американського бізнесу», - підкреслив український посол, наголосивши, що взаємодія України і США розвивається у правильному напрямі.