МЗС висловило протест РФ через президентські вибори в Криму і пригрозило санкціями

Міністр заявив, що всі, хто буде залучений до виборів в окупованому Криму, потрапить до списку санкцій

Міністерство закордонних справ скерувало ноту протесту Російській Федерації у зв'язку проведенням виборів президента Росії на території окупованого Криму. Про це в п'ятницю ввечері повідомив у Twitter голова МЗС Павло Клімкін. «Скерували ноту МЗС РФ: 1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на території



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Міністр заявив, що всі, хто буде залучений до виборів в окупованому Криму, потрапить до списку санкцій

Міністерство закордонних справ скерувало ноту протесту Російській Федерації у зв'язку проведенням виборів президента Росії на території окупованого Криму.

Про це в п'ятницю ввечері повідомив у Twitter голова МЗС Павло Клімкін.

«Скерували ноту МЗС РФ: 1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на території окупованого Криму. 2. Застерегли від спроб організації виборів на території окупованого Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути жодних виборів у диппредставництві РФ на території України без повного виконання перших двох умов», - написав він.

Міністр додав, що всі, хто буде залучений до виборів, потрапить до списку санкцій.

«Будемо працювати над тим, щоб всі залучені до виборів президента РФ на території окупованого Криму потрапили під відповідні санкції», - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, на окупованому Росією півострові кримських татар, які працюють в бюджетній сфері, агітують брати участь в роботі виборчих комісій на майбутніх виборах президента Росії 18 березня.

Раніше росЗМІ повідомляли, що на президентських виборах в РФ Путін може проголосувати в окупованому Севастополі.