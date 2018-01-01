Трамп назвав ганьбою дії Росії та Ірану в Сирії

Трамп запевнив, що США перебувають в Сирії з метою боротьби з «Ісламською державою»

Президент США Дональд Трамп засудив дії Москви і Тегерана в Сирії. «Вчинене Росією, Іраном і Сирією представляє собою ганьбу в гуманітарному плані. Те, що ці три країни роблять з людьми останнім часом, - це ганьба», - заявив Трамп в п'ятницю, 23 лютого, на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Австралії Малкольмом Тернбуллом.



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Трамп запевнив, що США перебувають в Сирії з метою боротьби з «Ісламською державою»

Президент США Дональд Трамп засудив дії Москви і Тегерана в Сирії.

«Вчинене Росією, Іраном і Сирією представляє собою ганьбу в гуманітарному плані. Те, що ці три країни роблять з людьми останнім часом, - це ганьба», - заявив Трамп в п'ятницю, 23 лютого, на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Австралії Малкольмом Тернбуллом.

Трамп також запевнив, що США перебувають в Сирії виключно з метою боротьби з «Ісламською державою».

«Ми там знаходимося з однієї причини - щоб позбутися від ІД і повернутися додому», - зазначив президент США. Таким чином Трамп відповів на прохання прокоментувати ситуацію в Східній Гуті.

Протягом останніх днів сирійська армія проводить інтенсивний обстріл регіону Східна Гута, який знаходиться під контролем опозиційних угруповань. За даними «Сирійської наглядової ради з прав людини», тільки за 48 годин були вбиті 250 осіб.

В регіоні можуть бути заблоковані сотні тисяч цивільних осіб. В умовах постійних бомбардувань в обложеному районі відчувається гостра нестача їжі, чистої води і медикаментів, повідомляють очевидці. За їх словами, ситуація порівнянна з бійнею в Алеппо.

У четвер, 22 лютого, Рада Безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію про 30-денний перемир'я в Сирії через позицію Росії.

Нагадаємо, Пентагон повідомив деталі розгрому російських військових у Сирії.

Джерело: Deutsche Welle