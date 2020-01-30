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    Частина Лисичанська залишилася без води через негоду

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    Частина Лисичанська залишилася без води через негоду

    До відновлювальних робіт залучено бригаду КП «Лисичанськ водоканал»

    Проти ночі 30 січня у місті Лисичанськ Луганської області через пориви вітру знеструмлено три насосні станції, внаслідок чого без водопостачання залишилось 23 тисяч абонентів. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    До відновлювальних робіт залучено бригаду КП «Лисичанськ водоканал». Котельні працюють у штатному режимі.

    Як повідомлялось, в Україні внаслідок негоди знеструмлено майже 400 населених пунктів.

    Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

    Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 1122 працівники та 835 одиниць техніки.

    Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов з 30 січня, яке може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

    Як повідомлялося, погода в Україні в лютому буде аномальною і як пояснюють кліматологи, весна цього року буде не просто ранньою, а ще й теплою.

    Метеорологічна зима в Києві так і не настала і цілком ймовірно, що українцям доведеться звикати до такого клімату.

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