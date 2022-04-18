Кадри зруйнованої «Чернігівської політехніки» (відео)

Голова ОВА запевнив, що навчальний заклад відбудують

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус показав, як російські військові зруйнували Національний університет «Чернігівська політехніка». Він опублікував відео на тлі понівеченої будівлі.

«Хочу показати вам, як москальська мразота бореться з українською освітою. Москальській мразоті не потрібні освічені, розумні сусіди. Але хто її буде питати. Ми переможемо, і українці – найкращі», – сказав він.

Чаус наголосив, що виш, як і усі інші навчальні заклади, обов'язково відбудують.