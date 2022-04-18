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    Кадри зруйнованої «Чернігівської політехніки» (відео)

    Національний університет &laquo;Чернігівська політехніка&raquo; розбили авіаударом 14 березня &nbsp; - Кадри зруйнованої «Чернігівської політехніки» (відео)

    Національний університет «Чернігівська політехніка» розбили авіаударом 14 березня

     

    скріншот з відео

    Голова ОВА запевнив, що навчальний заклад відбудують

    Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус показав, як російські військові зруйнували Національний університет «Чернігівська політехніка». Він опублікував відео на тлі понівеченої будівлі.

    «Хочу показати вам, як москальська мразота бореться з українською освітою. Москальській мразоті не потрібні освічені, розумні сусіди. Але хто її буде питати. Ми переможемо, і українці – найкращі», – сказав він.

    Чаус наголосив, що виш, як і усі інші навчальні заклади, обов'язково відбудують.

    Як відомо, російські війська обстріляли й пошкодили у Чернігові Національний університет «Чернігівська політехніка» вночі 14 березня. Також у центрі Чернігова російські окупанти зруйнували готель «Україна», який був однією з візитних карток міста. Чернігів із перших днів війни стало ціллю для російської авіації та артилерії.

    Нагадаємо, раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів про жертви та зниклих безвісти. Влада підозрює, що ці люди згоріли живцем в місцях застосування важких авіабомб.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кадри зруйнованої «Чернігівської політехніки» (відео)