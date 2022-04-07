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    Події в Україні

    Тимошенко показала, на що рашисти перетворили Чернігів (фото)

    Місто Чернігів знищено на 70% - Тимошенко показала, на що рашисти перетворили Чернігів (фото)
    Місто Чернігів знищено на 70%
    фото: Юлія Тимошенко/Facebook

    Чернігів та Суми врятували Україну від розрізання на частини

    Російські війська вже залишили Чернігів, залишивши після себе знищену інфраструктуру. Лідерка партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко побувала в місті та показала страшні наслідки дій рашистів.

    «Чернігів! Місто гордих, незламних людей. Місто-герой, у якому нині герой – кожен! Місто, що взяло на себе основний удар загарбника з північного сходу від столиці і фактично захистило Київ… Стій ще тисячу літ, славний тисячолітній Чернігове! Обов'язково тебе відновимо, горде місто!», написала Тимошенко.

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    Тимошенко показала, на що рашисти перетворили Чернігів (фото)
    Тимошенко показала, на що рашисти перетворили Чернігів (фото)
    Тимошенко показала, на що рашисти перетворили Чернігів (фото)
    Тимошенко показала, на що рашисти перетворили Чернігів (фото)
    Тимошенко показала, на що рашисти перетворили Чернігів (фото)
    Тимошенко показала, на що рашисти перетворили Чернігів (фото)
    Тимошенко показала, на що рашисти перетворили Чернігів (фото)
    Тимошенко показала, на що рашисти перетворили Чернігів (фото)
    Тимошенко показала, на що рашисти перетворили Чернігів (фото)
    Тимошенко показала, на що рашисти перетворили Чернігів (фото)
    Тимошенко показала, на що рашисти перетворили Чернігів (фото)
    Тимошенко показала, на що рашисти перетворили Чернігів (фото)
    Тимошенко показала, на що рашисти перетворили Чернігів (фото)
    фото: Юлія Тимошенко/Facebook

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські міста Чернігів та Суми, які від початку повномасштабного вторгнення військ РФ дають відсіч окупантам, врятували Україну від розрізання на частини.

    Нагадаємо, жителям Чернігова зараз не варто повертатися до рідного міста, треба зачекати, поки фахівці відновлять комунікації. Як раніше заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, місто Чернігів знищено на 70%, не працює бізнес, немає надходжень до бюджету.

    Нагадаємо, що у народного депутата від фракції «Голос» Ольги Стефанишиної біля Чернігова загинув чоловік. Також окупанти знищили онкологічне відділення у Чернігові.

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    Теги: росія Юлія Тимошенко окупанти війна Чернігівщина Україна Чернігів окупація #stoprussia
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    Тимошенко показала, на що рашисти перетворили Чернігів (фото)