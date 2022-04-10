Мер Чернігова розповів про жертви та зниклих безвісти: люди згоріли живцем

Мер Чернігова також розповів про те, що ще не всіх людей витягли із завалів

Загальна цифра загиблих у Чернігові – понад 700 осіб

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив про те, що точну кількість жертв у Чернігові встановити не вдасться, оскільки багато місцевих жителів пропали безвісти. Влада підозрює, що ці люди згоріли живцем в місцях застосування важких авіабомб. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«У нас є випадки, коли чоловік чекав дружину, яка повинна була вийти з лікарні, він подзвонив через телефон їй і сказав, що чекає біля дверей. Через хвилину на це місце впала авіабомба і цю людину ніде не знайшли, навіть останки. Чоловік згорів», – розповів Атрошенко.

Він також пояснив, що в радіусі ураження авіабомб підіймається дуже висока температура, і за лічені секунди згорає все, що може згоріти.

«Ми бачили це також на пошкоджених автомобілях, де повністю вигорають всі неметалеві частини, а залишається метал рудого кольору з ознаками дуже високої температури горіння. Таких випадків у нас багато», – зазначив він.

Мер Чернігова також розповів про те, що ще не всіх людей витягли із завалів, тому остаточна статистика буде пізніше. При цьому він назвав загальну цифру загиблих у Чернігові – понад 700 осіб. Безвісти зниклими вважаються 40 осіб.

Атрошенко розповів, що всі тіла зараз поховані, оскільки немає обладнання для тривалого зберігання тіл.

«Визначено місце, де вони поховані. Процедурно ми постараємося встановити особу», – заявив він.

Мер також підкреслив, що останки деяких людей не ідентифіковані, і для цього потрібно зробити ДНК-тест. Експертиза коштує дорого і зараз у Чернігові немає можливості її провести.

Нагадаємо, за дорученням президента України Володимира Зеленського до звільненого від окупантів Чернігова була доставлена гуманітарна допомога.