На відбудову зруйнованого росіянами Чернігова знадобиться чотири роки – мер

Збитки величезні – на десятки мільярдів гривень

Щоб відбудувати зруйнований російськими військами Чернігів, знадобиться, щонайменше, чотири роки. Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, передає Укрінформ.

«На відновлення Чернігова знадобиться чотири роки, якщо працювати швидко і мати повний обсяг коштів. Будівництво – три роки, рік – проєкти», – сказав Атрошенко.

За його словами, за такі терміни можна відбудувати місто в оптимальних умовах. Реальність же може бути іншою, бо, наприклад, в Україні наразі немає технологій демонтажу пошкоджених «потужних бетонних будинків», розташованих в оточенні інших багатоповерхівок.

Наразі міська влада систематизує дані про руйнування.

Атрошенко вважає, що формат фіксації завданих місту ушкоджень має бути погоджений на рівні міжнародного експертного середовища, або й із залученням іноземних фахівців. Це потрібно, щоб збитки, завдані комунальним приміщенням, інфраструктурним об'єктам, школам, лікарням, житловим будинкам тощо, були належно оформлені і задокументовані. Щоб вони могли бути використані в міжнародних судах, які визнають Росію агресором, а так звану спецоперацію – воєнним злочином. І, відповідно, змусити її компенсувати завдані збитки.

Міським фахівцям знадобиться щонайменше два тижні, щоб здійснити попередню оцінку завданих ворогом руйнувань.

«Війна ще не закінчилася. Вона може повернутися будь-якої хвилини. Опосередковано підтвердження жахіть, які переніс Чернігів, ми бачимо з кількості ящиків від російської зброї після артилерійських і мінометних обстрілів, виявлених при зачистках передмість. Це тисячі снарядів калібру 152, тисячі мін 120-го калібру. Це принесло значні руйнації приватного житла. Найбільше постраждало в усіх напрямках передмістя. У Чернігові значні ушкодження є у сотень багатоповерхівок», – розповів міський голова.

Він уточнив, що суттєвих ушкоджень зазнали приблизно 150 багатоповерхових житлових будинків. Пошкоджені комунікації. Ті, що на поверхні, зокрема дроти, знищені на майже 70-100%.

«Немає людей, щоб усе це порахувати, дуже великий обсяг роботи. Збитки величезні – на десятки мільярдів гривень. Тільки щоб перебудувати ТЕЦ треба близько 200-300 млн євро», – сказав Атрошенко.

Міський голова підкреслив, що стан пошкоджених будівель і комунікацій доведеться ретельно вивчати експертам, перш ніж приступати до відновлювальних робіт. Бо, скажімо, щоб ремонтувати комунікації, сховані під проїжджими ділянками, доведеться демонтувати увесь дорожній «пиріг». А кожний будинок, поруч з яким влучила велика авіаційна бомба, зазнав руйнівного впливу на рівні 10-бального землетрусу. Відтак, доведеться вивчати несучі спроможності всіх бетонних конструкцій тощо. Також доведеться оцінювати стан підземних комунікацій.

Раніше Атрошенко заявляв, що внаслідок обстрілів російськими загарбниками Чернігів зруйновано на 70%.