Мер Чернігова повідомив, скільки людей загинуло під час блокади міста рашистами

Офіційно вважають 40 осіб зниклими безвісти

За час битви за Чернігів у місті загинуло близько 700 людей. Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко на пресконференції в «Укрінформі».

«За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 чоловік – це сукупно і військових, і цивільних».

Він додав, що серед загиблих 70 тіл – невпізнані. Решти – імена відомі.

Крім того, офіційно вважають 40 осіб зниклими безвісти, але фактично їх можна вважати загиблими, бо їх бачили біля будівель та автівок, знищених російськими окупантами.

Атрошенко вважає, що в місті лишилося близько 80-95 тис.мешканців. До війни населення обласного центру налічувало від 285 до 290 тис.

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенка повідомив, що за час битви за Чернігів у місті загинуло близько 700 людей.

Нагадаємо, за дорученням президента України Володимира Зеленського до звільненого від окупантів Чернігова була доставлена гуманітарна допомога.