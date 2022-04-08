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    Події в Україні

    Мер Чернігова повідомив, скільки людей загинуло під час блокади міста рашистами

    Мер Чернігова повідомив, скільки людей загинуло під час блокади міста рашистами
    фото: Юлія Тимошенко/Facebook

    Офіційно вважають 40 осіб зниклими безвісти

    За час битви за Чернігів у місті загинуло близько 700 людей. Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко на пресконференції в «Укрінформі».

    «За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 чоловік – це сукупно і військових, і цивільних».

    Він додав, що серед загиблих 70 тіл – невпізнані. Решти – імена відомі.

    Крім того, офіційно вважають 40 осіб зниклими безвісти, але фактично їх можна вважати загиблими, бо їх бачили біля будівель та автівок, знищених російськими окупантами.

    Атрошенко вважає, що в місті лишилося близько 80-95 тис.мешканців. До війни населення обласного центру налічувало від 285 до 290 тис.

    Міський голова Чернігова Владислав Атрошенка повідомив, що за час битви за Чернігів у місті загинуло близько 700 людей.

    Нагадаємо, за дорученням президента України Володимира Зеленського до звільненого від окупантів Чернігова була доставлена гуманітарна допомога.

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    Теги: росія окупанти війна смерть Україна Чернігів окупація #stoprussia
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    Мер Чернігова повідомив, скільки людей загинуло під час блокади міста рашистами