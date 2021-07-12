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    Чех спалив авто на українському кордоні (фото)

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    Чех спалив авто на українському кордоні (фото)
    Фото: Віталій Глагола/t.me

    Власник автомобіля на іноземній реєстрації не зміг перетнути кордон через проблеми з документами

    На контрольно-пропускному пункті «Ужгород» чоловік спалив свою машину. За версією журналістів, у чоловіка були проблеми з документами.

    Подія сталась минулого тижня на пункті пропуску «Ужгород-Вишнє Німецьке». Чоловік підпалив свою Škoda Octavia. Автомобіль спалахнув на словацькій частині пункту пропуску. Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

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    Чех спалив авто на українському кордоні (фото)
    Чех спалив авто на українському кордоні (фото)
    Чех спалив авто на українському кордоні (фото)
    Чех спалив авто на українському кордоні (фото)
    Чех спалив авто на українському кордоні (фото)

    За попередньою інформацією, власник автомобіля на іноземній реєстрації не зміг перетнути кордон через проблеми з документами. Потім він вийшов з автомобіля, підпалив його і спробував бігти на українську територію. Там його затримали українські прикордонники і наділи на нього кайданки.

    Інформацію підтвердили в Чопському прикордонному загоні. Як стверджує журналіст, посилаючись на свої джерела, чоловік є громадянином Чехії.

    Теги: пожежа прикордонники документи автомобіль Ужгород євробляхери кордон
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    Чех спалив авто на українському кордоні (фото)