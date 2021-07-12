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    50 порушень: жінка на автівці колишнього гасала містом, щоб назбирати штрафів

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    Винахідлива жінка придумала підступний план - 50 порушень: жінка на автівці колишнього гасала містом, щоб назбирати штрафів
    Винахідлива жінка придумала підступний план

    Китаянка оригінально помстилася коханому за зраду

    У Китаї поліція Шаосіна заарештувала жінку та її помічника за те, що вони порушили правила дорожнього руху 50 разів за два дні.

    Правила ПДР вони ігнорували не просто так. Такою вишуканою була помста колишньому жінки за те, що той її покинув, пише Global Times.

    Зраджена жінка переконала знайомого орендувати автомобіль Audi у свого колишнього хлопця. На цьому автомобілі вони проїхали 49 світлофорів на червоний сигнал. А тоді їх спіймала поліція перевищення швидкості.

    Лу прагнула назбирати штрафів, щоб дошкулити колишньому коханому за те, що той покинув її заради іншої жінки.

    А найцікавіше, що чоловік, який допомагав Лу, погодився на злочин, бо вона пообіцяла піти з ним на побачення.

    Нагадаємо, в Україні розробили правила для самокатів.

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    Теги: ПДР автомобіль поліція жінка чоловік Audi
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    50 порушень: жінка на автівці колишнього гасала містом, щоб назбирати штрафів