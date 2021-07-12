На дорозі під Києвом водій відкрив стрілянину (фото)

Конфлікт на дорозі закінчився стріляниною

У місті Вишневе 30-річний водій авто Volkswagen створив аварійну ситуацію на дорозі. 33-річний керманич автомобіля Renault зробив йому зауваження, однак у відповідь порушник схопив пістолет та почав стріляти по автівці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події прибула група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції.

Правоохоронці з'ясували, що між водіями виникла конфліктна ситуація на дорозі, під час якої один із чоловіків здійснив декілька пострілів із пістолета по автомобілю опонента.

Працівники поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та затримали стрільця у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився уродженець Полтавської області. Під час обшуку у нього правоохоронці вилучили пневматичний пістолет калібру 4,5 мм, без маркування.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Як повідомлялося, нещодавно у селі Паришків Броварського району чоловік відкрив стрілянину по людях і поранив чоловіка та жінку через гавкіт собати.