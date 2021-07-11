На Закарпатті умілець відновив унікальний ретроавтомобіль (відео)
Аби довести машину до пуття, чоловіку знадобилося 30 років
У Берегові місцевий мешканець Іван Шепа відреставрував автомобіль німецької компанії БМВ 321.
Працював над цим понад 30 років та вклав у ремонт більше 10 тисяч євро. Тепер це єдине подібне авто в регіоні, пише Закарпаття онлайн.
Чоловік зробив його із купи металобрухту та складав практично по запчастинах.
Майстер каже, що й досі не закінчив роботу. Доведеться замовляти ще купу деталей.
Але продавати автівку не планує. Каже, час та зусилля, витрачені на його відновлення просто неоціненні.
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