На Закарпатті умілець відновив унікальний ретроавтомобіль (відео)

Машина стала захопленням на три десятки років

Аби довести машину до пуття, чоловіку знадобилося 30 років

У Берегові місцевий мешканець Іван Шепа відреставрував автомобіль німецької компанії БМВ 321.

Працював над цим понад 30 років та вклав у ремонт більше 10 тисяч євро. Тепер це єдине подібне авто в регіоні, пише Закарпаття онлайн.

Чоловік зробив його із купи металобрухту та складав практично по запчастинах.

Майстер каже, що й досі не закінчив роботу. Доведеться замовляти ще купу деталей.

Але продавати автівку не планує. Каже, час та зусилля, витрачені на його відновлення просто неоціненні.

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