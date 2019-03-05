Чехія надасть Україні 1,2 млн євро на модернізацію системи освіти



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Фото: прес-служба Міністерства освіти та науки України

Кошти надаватимуться рівними частинами – по 400 тис. євро – упродовж трьох років (2019-2021)

Україна отримає 1 млн 200 тисяч євро допомоги від уряду Чеської Республіки на модернізацію освітньої системи. Кошти надаватимуться рівними частинами, по 400 тис. євро, упродовж трьох років. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

«Україна отримає 1 млн 200 тис. євро допомоги від уряду Чеської Республіки на модернізацію освітньої системи. Відповідний Меморандум між МОН України та Чеською агенцією розвитку підписали міністр освіти і науки Лілія Гриневич та надзвичайний і поноважний посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула», - йдеться в повідомленні.

Гроші розподілятимуться між трьома основними напрямами:

Технічна підтримка органам влади України в реформі освітньої системи;

Міжуніверситетська співпраця;

Допомога закладам освіти, які мають внутрішньо переміщених студентів та викладачів.

У межах першого напряму планується надати технічну допомогу МОН та іншим установам: Інституту освітньої аналітики, Держслужбі якості освіти, НАЗЯВО та/або Інституту модернізації змісту освіти. У результаті відповідні фахівці мають отримати знання, які допоможуть впроваджувати освітні реформи, з врахуванням кращих практик ЄС.

Другий напрям передбачає міжуніверситетську співпрацю між чеськими та українськими вишами. Насамперед до неї будуть долучені регіональні заклади вищої освіти та заклади, які безпосередньо постраждали від конфлікту на сході України та окупації Криму.

«Завдяки цьому українські виші мають створити та/або вдосконалити свої системи внутрішнього забезпечення якості освіти відповідно до Стандартів та рекомендацій Європейського простору вищої освіти (ESG)», - уточнили у МОН.

Третій напрям має на меті підвищити якість освітніх послуг в переміщених з окупованих територій вишів та включити в навчальний процес внутрішньо переміщених осіб. Для цього надаватиметься матеріальна, технічна та експертна підтримка. Зокрема, акцент робитиметься на розвиток необхідної інфраструктури.

У Міністерстві уточнили, що частина цих компонентів буде продовженням тієї допомоги, яку чеський уряд надавав Україні у 2015-2018 роках. Її загальний бюджет склав 1,5 млн євро. Ця співпраця була направлена на підвищення інституційної спроможності у сфері освіти та надання технічної допомоги переміщеним закладам освіти та об’єктам освітньої інфраструктури.

Нагадаємо, уряд Канади 27 лютого офіційно повідомив уряд україни, а також Секретаріат Ради Європи і комітет міністрів на рівні заступників міністрів про свій намір виділити 5 мільйонів канадських доларів на підтримку Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки.