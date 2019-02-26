Українські 11-класники вивчатимуть створення Помісної церкви та надання Томосу



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Фото: nubip.edu.ua

Міністр освіти і науки Лілія Гриневичзазначила, що в підручниках з історії ця релігійна тема з’явиться з наступного навчального року, оскільки 2019-го планується друк нових книг для 11-х класів

Уже наприкінці цього навчального року 11-класники вивчатимуть історію створення Православної Церкви України та надання Томосу про автокефалію. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки.

«Створення Православної Церкви України та надання Томосу про автокефалію – важлива з історичної точки зору подія. Про те, що українська держава та духовенство намагалися реалізувати цю ідею, і раніше згадувалося в українських підручниках. Ця частина історії України вивчається у школах наприкінці навчального року – у квітні-травні. Для нас було принципово до цього часу надіслати вчителям інформаційні матеріали, якими вони можуть послуговуватися вже цьогоріч. Сам Наказ про зміну навчальних програм було підписано 21 лютого, і вже сьогодні, 26 лютого, ми надіслали матеріали. Це важливо, адже так вчителі зможуть зауважити зміни в програмі, а також підготуватися до висвітлення теми», – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона додала, що в підручниках з історії ця тема з’явиться з наступного навчального року, оскільки 2019-го планується друк нових книг для 11-х класів.

«Ми друкуємо підручники кожні 5 років. Цього разу історичні зміни зійшлися в часі безпосередньо з друком для відповідного класу, тому інформація буде внесена оперативно. При цьому цьогоріч вчителі послуговуватимуться наданими МОН матеріалами», – пояснила Лілія Гриневич.

Ця тема також буде внесена в програму ЗНО з історії України, але за нею складатимуть тестування не раніше 2021 року.

«Останні зміни в програму ЗНО вносяться не пізніше ніж за 2 роки до складання учнями тесту. Це залізне правило, якого ми завжди дотримуємося, щоб застерегти права усіх учасників», – підкреслила міністр.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.

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