У шкільні підручники запишуть отримання Томосу Україною



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Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про автокефалію Православної церкви України

У ЗНО тема Томосу також увійде, але не раніше, ніж через два роки

У 2019 році будуть друкувати нові підручники з історії України, до яких внесуть історичну подію – отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України. Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України, пише УНН.

«Історія незалежної України вивчається в 11-у класі, якраз в цьому році ми друкуватимемо ці підручники. Щойно ми отримали Томос про автокефалію УПЦ, я дала доручення внести відповідні зміни до програми з Історії України. Вчора було останнє засідання робочої групи і протягом декількох тижнів ми затвердимо нову редакцію програми для 11-го класу наказом МОН. Автори підручників, які друкуватимуться цього року, муситимуть це врахувати», — розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

За її словами, до квітня, а історія незалежної України починає вивчатись якраз приблизно у квітні-травні, тому будуть надані детальні методичні рекомендації вчителям історії, щоб під час вивчення цього періоду вони обов’язково висвітлили тему отримання Томосу про автокефалію УПЦ.

Що стосується зовнішнього незалежного оцінювання, то в сам тест ця тема увійде не раніше, ніж через два роки.

«Ми маємо непорушне правило, що у програму ЗНО вносяться зміни не пізніше, ніж за два роки до складання цього тестування. Тобто вже на початку 10-го класу випускники мають визначену програму ЗНО, за якою вони складатимуть тест. Отже, ми цьогоріч обов’язково внесемо зміни у програму ЗНО з Історії, але чинними вони будуть лише для випускників, які закінчуватимуть 11-й клас у 2021 році», — пояснила Гриневич.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.

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