Чемпіон світу Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри

Ф'юрі нокаутував Уайта, захистивши титул чемпіона світу WBC

Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після перемоги над співвітчизником Ділліаном Уайтом у головному бою вечора боксу в Лондоні на стадіоні «Уемблі».

«Ні, я пообіцяв своїй дружині, що я не повернуся до рингу через 14 років виступів. Я люблю вас, мої вболівальники. Спасибі вам велике! Мені сподобалося битися перед вами на Уемблі. Дякуємо Великій Британії за теплий прийом», – сказав Ф'юрі після бою.

Нагадаємо, наприкінці шостого раунду Ф'юрі успішно провів атаку, завдавши підступного нокаутуючого удару, після якого Уайт вже не зміг продовжити бій. Після того, як Уайт піднявся на ноги, рефері вирішив зупинити поєдинок у зв'язку з тим, що Ділліан втратив рівновагу.

33-річний Ф'юрі здобув 32-у перемогу у 33 поєдинках у професійній кар'єрі та вдруге поспіль успішно провів захист титулу WBC. Ще один поєдинок він завершив унічию.