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    На «Іграх нескорених» Україна здобула 16 медалей

    Українська команда завершила виступ на&nbsp;&laquo;Іграх нескорених&raquo; - На «Іграх нескорених» Україна здобула 16 медалей
    Українська команда завершила виступ на «Іграх нескорених»

    Цьогоріч збірна України на ветеранських іграх змогла вибороти п'ять золотих медалей

    22 квітня в Гаазі завершилися «Ігри нескорених». Українська команда здобула у змаганнях 16 медалей, серед яких по 5 золотих і 5 срібних, а також 6 бронзових. Про це повідомляє Укрінформ.

    Золоту медаль у штовханні ядра виборов Родіон Сітдіков з результатом 9,46 м.

    У стрибках в довжину Артем Лукашук з результатом 5,20 м виборов «срібло» у своїй категорії, а Іван Герецун – «бронзу» із 5,10 м.

    Олексій Бобчинець у бігу на 1500 метрів здобув бронзову медаль з результатом 5:42,50.

    У командному змаганні зі стрільби з лука вибороли «срібло» Дмитро Афанасьєв, Сергій Калитюк і Василь Стуженко.

    У штовханні ядра у своїх категоріях стали медалістами Віктор Легкодух («золото» з результатом 7,32), Рустам Росул («срібло» з результатом 5,86), Сергій Прядка («золото» з результатом 8,33).

    Анна-Софія Пузанова, яка брала участь у змаганнях замість своєї мами Юлії Паєвської, яка перебуває у полоні, здобула бронзову медаль зі стрільби з лука в категорії новачків.

    «Бронзу» у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем українській команді приніс Іван Лепеха, Андрій Бадарак виборов дві медалі - бронзову у запливі на 50 м брасом та золоту у плаванні на 50 м на спині.

    У веслуванні на тренажерах українці вибороли 4 медалі: Ігор Галушка здобув «золото» у веслуванні на 4 хвилини і «срібло» у веслуванні на тренажерах на 1 хвилину.

    Віктор Легкодух здобув «срібло» у веслуванні на тренажері на 4 хвилини у своїй категорії. Ігор Безкаравайний здобув бронзову медаль у веслуванні на 1 хвилину.

    «Ігри нескорених» проходили у Гаазі з 16 по 22 квітня. Українська команда була представлена у восьми видах спорту.

    Раніше принц Гаррі з дружиною зустрілися з українцями-учасниками Invictus Games (фото).

    Invictus Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Ігри заснував принц Гаррі. У них беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Змагання відбуваються у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи та веслування у залі.
    Теги: спорт ветеран Нідерланди Україна
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    На «Іграх нескорених» Україна здобула 16 медалей