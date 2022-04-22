На «Іграх нескорених» Україна здобула 16 медалей

Цьогоріч збірна України на ветеранських іграх змогла вибороти п'ять золотих медалей

22 квітня в Гаазі завершилися «Ігри нескорених». Українська команда здобула у змаганнях 16 медалей, серед яких по 5 золотих і 5 срібних, а також 6 бронзових. Про це повідомляє Укрінформ.

Золоту медаль у штовханні ядра виборов Родіон Сітдіков з результатом 9,46 м.

У стрибках в довжину Артем Лукашук з результатом 5,20 м виборов «срібло» у своїй категорії, а Іван Герецун – «бронзу» із 5,10 м.

Олексій Бобчинець у бігу на 1500 метрів здобув бронзову медаль з результатом 5:42,50.

У командному змаганні зі стрільби з лука вибороли «срібло» Дмитро Афанасьєв, Сергій Калитюк і Василь Стуженко.

У штовханні ядра у своїх категоріях стали медалістами Віктор Легкодух («золото» з результатом 7,32), Рустам Росул («срібло» з результатом 5,86), Сергій Прядка («золото» з результатом 8,33).

Анна-Софія Пузанова, яка брала участь у змаганнях замість своєї мами Юлії Паєвської, яка перебуває у полоні, здобула бронзову медаль зі стрільби з лука в категорії новачків.

«Бронзу» у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем українській команді приніс Іван Лепеха, Андрій Бадарак виборов дві медалі - бронзову у запливі на 50 м брасом та золоту у плаванні на 50 м на спині.

У веслуванні на тренажерах українці вибороли 4 медалі: Ігор Галушка здобув «золото» у веслуванні на 4 хвилини і «срібло» у веслуванні на тренажерах на 1 хвилину.

Віктор Легкодух здобув «срібло» у веслуванні на тренажері на 4 хвилини у своїй категорії. Ігор Безкаравайний здобув бронзову медаль у веслуванні на 1 хвилину.

«Ігри нескорених» проходили у Гаазі з 16 по 22 квітня. Українська команда була представлена у восьми видах спорту.

Раніше принц Гаррі з дружиною зустрілися з українцями-учасниками Invictus Games (фото).

Invictus Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Ігри заснував принц Гаррі. У них беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Змагання відбуваються у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи та веслування у залі.