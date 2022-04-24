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    Ф'юрі нокаутував Уайта, захистивши титул чемпіона світу WBC (відео)

    Ф'юрі нокаутував Уайта, захистивши титул чемпіона світу WBC (відео)

    Наступним суперником Ф'юрі може стати Олександр Усик

    У ніч на 24 квітня британський боксер Тайсон Ф'юрі відправив у нокаут свого співвітчизника Ділліана Уайта і захистив пояс чемпіона світу WBC в суперважкій вазі.

    Бій пройшов на знаменитому стадіоні «Уемблі» в Лондоні.

    З перших секунд Уайт зайняв центр рингу, проте рідко потрапляв по супернику, тоді як Ф'юрі легко перестрілював суперника з дистанції.

    Бій був завершений в шостому раунді. Ф'юрі успішно провів атаку, завдавши підступний нокаутуючий удар, після якого Ділліан Уайт вже не зміг продовжити поєдинок. Після того, як Уайт піднявся на ноги, суддя прийняв рішення зупинити поєдинок у зв'язку з тим, що Ділліан втратив рівновагу.

    Згідно передматчевого зважування, вага 33-річного Ф'юрі склала 120,1 кг, вага Уайта - 114,9 кг.

    Очікується, що наступним суперником Тайсона Ф'юрі стане Олександр Усик, з яким Циганський король проведе за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Для цього українському боксеру потрібно перемогти британця Ентоні Джошуа в реванші і зберегти у себе пояси WBA, WBO, IBF і IBO.

    Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі, ворог розташував бронетехніку.

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    Теги: бокс IBF Олександр Усик WBC WBA WBO Тайсон
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    Ф'юрі нокаутував Уайта, захистивши титул чемпіона світу WBC (відео)