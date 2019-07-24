Через концерт Лепса в уряді Латвії виник скандал



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Лепс в Україні вже є персоною нон грата

Міністра внутрішніх справ Латвії розкритикували за відвідини концерту російського співака Григорія Лепса

Міністр юстиції Латвії Яніс Борданс розкритикував главу МВС Сандіса Гіргенса за відвідини концерту російського співака Григорія Лепса, який відбувся у Юрмалі.

Про це повідомляє портал Jauns.

Борданс висловив невдоволення, що російський виконавець не включений на території Латвії в чорний список та розкритикував колегу за похід на концерт Лепса.

«Це було так само обурливо, якби Russia Today влаштувала шоу на латвійському телебаченні, щоб принизити латвійську державу. Міністр внутрішніх справ також сидів у першому ряду, щоб принизити латвійську державу», - сказав міністр юстиції.

Як відомо, Литва оголосила персоною нон грата російського виконавця Григорія Лепса, якого підозрюють у зв'язках з кримінальним світом.

Лепс може бути пов'язаний з російською мафією - за даними американських джерел, він виступав кур'єром і передавав гроші різним особам від лідерів одного з угруповань.

Лепс в Україні вже є персоною нон грата.