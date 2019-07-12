У Латвії легалізують українських заробітчан



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кількість українських заробітчан, які останніми роками приїжджають на роботу до Латвії зросла

У Латвійській республіці йдуть переговори щодо можливої легалізації українських заробітчан, які перебувають у цій країні.

Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу посол України в Латвії Олескандр Міщенко.

«Латвія – надзвичайно дружня для нас країна. Свідченням цього слід вважати те, що у нас немає проблем з українськими громадянами, які тут перебувають, працюють. Ми зараз опрацьовуємо питання щодо можливості легалізації українських заробітчан, які перебувають у Латвії нелегально», - сказав Міщенко.

Як відомо, останніми роками кількість українських заробітчан, які приїжджають на роботу до Латвії зросла. На середину 2019 року тільки офіційно зареєстрованих українців в цій країні понад 8300.

Слід нагадати, що майже половина українських заробітчан в Польщі працюють на такій самій або вищій посаді, ніж в Україні. Про це свідчать результати опитування українських робітників в Польщі, яке в другій половині весни провело польське агентство з працевлаштування EWL.

Раніше у Литві поскаржились, що Німеччина «переманює» в них українських заробітчан.

Читайте також: