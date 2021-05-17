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    Через негоду в 120 населених пунктах України немає світла

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    Через пориви вітру та дощі українці опинилися без світла - Через негоду в 120 населених пунктах України немає світла
    Через пориви вітру та дощі українці опинилися без світла
    Фото з відкритих джерел

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    В Україні через негоду знеструмлено 120 населених пунктів у п’яти областях. Про це повідомляє ДСНС.

    «Унаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у 5 областях», – йдеться у повідомленні.

    Зокрема, у Дніпропетровській області без електропостачання залишилося 59 населених пунктів, у Херсонській – 29, у Кіровоградській – 27, у Черкаській – 3 та у Житомирській – 2.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    У понеділок, 17 травня, в Україні очікуються грози, вдень в південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

    Як відомо, штормове попередження оголошено на понеділок у Києві та Київській області.

    Нагадаємо, українські синоптики дали прогноз погоди на початок цього тижня. З понеділка Україну накриють дощі з грозами. Лише ближче до вихідних суха погода повернеться у східні області. Також синоптики очікують на температурні «гойдалки» з відносним – як для останнього місяця весни – похолоданням у певні дні.

    У другій половині травня на українців чекають періоди значних опадів – дощів, а іноді сильних злив і гроз. Також синоптики очікують на температурні «гойдалки» з відносним – як для останнього місяця весни – похолоданням у певні дні.

    До слова, синоптики розповіли, яким буде літо.


    Теги: ДСНС електроенергія дощ
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