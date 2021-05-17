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    Прогноз погоди. Тиждень в Україні почнеться з гроз та граду

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    У Києві на сьогодні прогнозують грози, температура вдень 15-23&deg; - Прогноз погоди. Тиждень в Україні почнеться з гроз та граду
    У Києві на сьогодні прогнозують грози, температура вдень 15-23°
    Фото: Главком

    З понеділка Україну накриють дощі з грозами

    У понеділок, 17 травня, в Україні очікуються грози, вдень в південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «Короткочасні дощі, грози, у південних та центральних областях місцями значні дощі, (на заході, сході, вночі і на півночі країни невеликі). Вітер переважно північно-західний, на сході південно-східний та південний, 7-12 м/с, в південних та центральних областях вдень при грозах місцями град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°, на Лівобережжі вночі 12-17°, вдень 24-29°», – йдеться у прогнозі.

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    У Києві на сьогодні прогнозують грози ( I рівень небезпечності, жовтий). Температура вночі 8-14°, вдень 15-23°. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза.

    Як відомо, штормове попередження оголошено на понеділок у Києві та Київській області.

    Нагадаємо, українські синоптики дали прогноз погоди на початок цього тижня. З понеділка Україну накриють дощі з грозами. Лише ближче до вихідних суха погода повернеться у східні області. Також синоптики очікують на температурні «гойдалки» з відносним – як для останнього місяця весни – похолоданням у певні дні.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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