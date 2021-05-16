Штормове попередження оголошено на понеділок у Києві та Київській області

Очікується, що завтра погода зіпсується на всій території держави

У понеділок, 17 травня, по всій країні очікуються небезпечні метеорологічні явища. Відповідне попередження розміщене на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, завтра по всій території країни очікуються грози. Вдень у південних та центральних областях місцями можливі град та шквали вітру до 20 метрів на секунду. Оголошено І рівень небезпечності («жовтий»).

Штормове попередження на завтра оголосили і у Києві та Київській області. Там у понеділок прогнозуються грози.

Нагадаємо, українські синоптики дали прогноз погоди на початок наступного тижня. З понеділка Україну накриють дощі з грозами. Лише ближче до вихідних суха погода повернеться у східні області. Також синоптики очікують на температурні «гойдалки» з відносним – як для останнього місяця весни – похолоданням у певні дні.