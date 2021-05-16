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    Штормове попередження оголошено на понеділок у Києві та Київській області

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    В центрі країни в понеділок прогнозуються грози <br /> - Штормове попередження оголошено на понеділок у Києві та Київській області

    В центрі країни в понеділок прогнозуються грози

    Фото: asiaplustj.info

    Очікується, що завтра погода зіпсується на всій території держави

    У понеділок, 17 травня, по всій країні очікуються небезпечні метеорологічні явища. Відповідне попередження розміщене на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    За даними українських синоптиків, завтра по всій території країни очікуються грози. Вдень у південних та центральних областях місцями можливі град та шквали вітру до 20 метрів на секунду. Оголошено І рівень небезпечності («жовтий»).

    Штормове попередження на завтра оголосили і у Києві та Київській області. Там у понеділок прогнозуються грози.

    Нагадаємо, українські синоптики дали прогноз погоди на початок наступного тижня. З понеділка Україну накриють дощі з грозами. Лише ближче до вихідних суха погода повернеться у східні області. Також синоптики очікують на температурні «гойдалки» з відносним – як для останнього місяця весни – похолоданням у певні дні.

    Теги: прогноз погоди Київ Київщина Україна
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