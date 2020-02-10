Через негоду в Україні затримуються поїзди



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На Львівщині шквальний вітер повалив дерева на колії

Затримуються поїзди Київ – Рахів та Ужгород – Львів

Негода спричинила затримку в русі пасажирських поїздів № 357 Київ – Рахів, №146 Ужгород – Львів, а також кількох приміських поїздів.

Про це повідомляє Укрзалізниця у Facebook.

«Шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури на станції Верхнє Синьовидне, перегонах Самбір — Дубляни — Дрогобич, Любінь Великий — Комарно — Коропуж, Персенківка — Старе Село», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Укрзалізниця працює над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів № 357 Київ – Рахів, № 146 Ужгород – Львів, а також кількох приміських поїздів.

Пасажирів закликали уважно слухати оголошення на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів.