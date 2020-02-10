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    Через негоду в Україні затримуються поїзди

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    На Львівщині шквальний вітер повалив дерева на колії - Через негоду в Україні затримуються поїзди
    На Львівщині шквальний вітер повалив дерева на колії

    Затримуються поїзди Київ – Рахів та Ужгород – Львів

    Негода спричинила затримку в русі пасажирських поїздів № 357 Київ – Рахів, №146 Ужгород – Львів, а також кількох приміських поїздів.

    Про це повідомляє Укрзалізниця у Facebook.

    «Шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури на станції Верхнє Синьовидне, перегонах Самбір — Дубляни — Дрогобич, Любінь Великий — Комарно — Коропуж, Персенківка — Старе Село», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що Укрзалізниця працює над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів № 357 Київ – Рахів, № 146 Ужгород – Львів, а також кількох приміських поїздів.

    Пасажирів закликали уважно слухати оголошення на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів.

     

    Київ Львівщина Укрзалізниця Львів потяг залізниця аварія Ужгород вітер негода
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