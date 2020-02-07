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    У Deutsche Bahn розкрили деталі співпраці з «Укрзалізницею»

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    Управління &laquo;Укрзалізницею&raquo; буде посилене менеджерами&nbsp;німецької компанія Deutsche Bahn - У Deutsche Bahn розкрили деталі співпраці з «Укрзалізницею»
    Управління «Укрзалізницею» буде посилене менеджерами німецької компанія Deutsche Bahn

    Німецька сторона вважає, що починати роботу треба швидко, якщо цього хочуть українці

    Німецька компанія Deutsche Bahn готова в перспективі надати своїх менеджерів «Укрзалізниці» для консультацій.

    Про це розповів член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn Рональд Пофалла в інтерв'ю DW.

    «На початковому етапі йтиметься про консультування... Якщо консультування матиме успіх, можливо, мова піде про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво Укрзалізниці в процесі управління. Тобто, управління УЗ буде здійснюватися, як і раніше, самими українцями, але буде посилена нашими менеджерами», - зазначив Пофалла.

    Він додав, що попередні оцінки свідчать про існування потреби в оптимізації української залізниці з економічної точки зору.

    Пофалла зазначив, що в залежності від того, наскільки успішним буде консалтинг, можуть початися подальші кроки.

    За будь-яких умов, німецька сторона вважає, що починати роботу треба швидко, якщо цього хочуть українці.

    Нагадаємо, 5 лютого «Укрзалізниця» та Deutsche Bahn підписали меморандум про взаєморозуміння.

    Раніше представники Deutsche Bahn заявили, що можуть надати лише консультаційну допомогу Укрзалізниці.

    До відома, 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук на «Українському сніданку» в Давосі  заявив, що уряд планує віддати на 10 років «Укрзалізницю» в управління німцям. 

    Пізніше у німецькій компанії спростували заяву Олексія Гончарука.

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