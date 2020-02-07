У Deutsche Bahn розкрили деталі співпраці з «Укрзалізницею»



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Управління «Укрзалізницею» буде посилене менеджерами німецької компанія Deutsche Bahn

Німецька сторона вважає, що починати роботу треба швидко, якщо цього хочуть українці

Німецька компанія Deutsche Bahn готова в перспективі надати своїх менеджерів «Укрзалізниці» для консультацій.

Про це розповів член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn Рональд Пофалла в інтерв'ю DW.

«На початковому етапі йтиметься про консультування... Якщо консультування матиме успіх, можливо, мова піде про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво Укрзалізниці в процесі управління. Тобто, управління УЗ буде здійснюватися, як і раніше, самими українцями, але буде посилена нашими менеджерами», - зазначив Пофалла.

Він додав, що попередні оцінки свідчать про існування потреби в оптимізації української залізниці з економічної точки зору.

Пофалла зазначив, що в залежності від того, наскільки успішним буде консалтинг, можуть початися подальші кроки.

За будь-яких умов, німецька сторона вважає, що починати роботу треба швидко, якщо цього хочуть українці.

Нагадаємо, 5 лютого «Укрзалізниця» та Deutsche Bahn підписали меморандум про взаєморозуміння.

Раніше представники Deutsche Bahn заявили, що можуть надати лише консультаційну допомогу Укрзалізниці.

До відома, 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук на «Українському сніданку» в Давосі заявив, що уряд планує віддати на 10 років «Укрзалізницю» в управління німцям.

Пізніше у німецькій компанії спростували заяву Олексія Гончарука.