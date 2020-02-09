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    «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифрове водійське посвідчення

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    Користування скріншотом з &laquo;Дії&raquo; неможливе, адже важливою є дата останнього оновлення документа - «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифрове водійське посвідчення
    Користування скріншотом з «Дії» неможливе, адже важливою є дата останнього оновлення документа

    Пасажир має показати електронний документ у додатку «Дія», а співробітник «Укрзалізниці» перевірить його достовірність

    «Укрзалізниця» дозволила використовувати при посадці на рейси цифрове водійське посвідчення із мобільного застосунку «Дія».

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    «Національний перевізник вантажів та пасажирів йде в ногу з часом і діджиталізується разом з «Дією». Цифрове водійське входить до переліку документів, що посвідчують особу. Тепер пасажир під час посадки в поїзд показує електронний документ у  «Дії», а співробітник «Укрзалізниці» перевіряє його достовірність», – йдеться у повідомленні.

    Водночас, за словами авторів додатку, користування скріншотом з «Дії» неможливе, адже важливою є дата останнього оновлення документа. Якщо у водійських посвідченнях немає фото або є інші технічні проблеми, документ – недійсний.

    Як повідомлялося, 6 лютого президент України Володимир Зеленський, прем'єрміністр Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентували мобільний застосунок «Дія». Завдяки ньому у смартфоні можна буде зберігати електронне водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто.

    Майже 800 тисяч українців завантажили мобільний застосунок «Дія» за дві доби.

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