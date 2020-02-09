«Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифрове водійське посвідчення



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Користування скріншотом з «Дії» неможливе, адже важливою є дата останнього оновлення документа

Пасажир має показати електронний документ у додатку «Дія», а співробітник «Укрзалізниці» перевірить його достовірність

«Укрзалізниця» дозволила використовувати при посадці на рейси цифрове водійське посвідчення із мобільного застосунку «Дія».

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Національний перевізник вантажів та пасажирів йде в ногу з часом і діджиталізується разом з «Дією». Цифрове водійське входить до переліку документів, що посвідчують особу. Тепер пасажир під час посадки в поїзд показує електронний документ у «Дії», а співробітник «Укрзалізниці» перевіряє його достовірність», – йдеться у повідомленні.

Водночас, за словами авторів додатку, користування скріншотом з «Дії» неможливе, адже важливою є дата останнього оновлення документа. Якщо у водійських посвідченнях немає фото або є інші технічні проблеми, документ – недійсний.

Як повідомлялося, 6 лютого президент України Володимир Зеленський, прем'єрміністр Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентували мобільний застосунок «Дія». Завдяки ньому у смартфоні можна буде зберігати електронне водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто.

Майже 800 тисяч українців завантажили мобільний застосунок «Дія» за дві доби.