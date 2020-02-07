Ukraine WOW вражає: 14 причин закохатись в Україну



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Роботу виставки Ukraine WOW продовжено до 29 лютого 2020 року

До Дня закоханих киян та гостей міста запрошують на Ukraine WOW знайти ще більше причин любити власну країну

Інтерактивна виставка Ukraine WOW, розміщена на території Центрального залізничного вокзалу в Києві, — це освідчення в коханні Україні. Напередодні Дня Святого Валентина киян та гостей міста запрошують саме на Ukraine WOW знайти ще більше причин любити власну країну.

Організатори виставки дають 14 підказок, які представлено в експозиції:

1. Багатоголосся країни: звуки трембіти й хвиль Чорного моря, стрибки вод Черемоша по камінню й спів пташок, шум мегаполісу та фольклорні пісні з різних куточків країни.

2. Україні належить третина світового запасу найродючіших земель планети — чорноземів. Українському чорнозему 10-12 тисяч років.

3. Спорідненість з Європою на генетичному рівні з сивої давнини завдяки зусиллям нашого князя Ярослава Мудрого, який заслужено отримав титул «свата Європи». Князь так вправно оженив своїх синів та віддав заміж доньок, що пов'язав Русь численними династичними шлюбами із впливовими європейськими родинами, зміцнюючи свої політичні позиції та формуючи антивізантійську коаліцію.

4. Безліч мальовничих пейзажів, як наприклад: озеро Синевир та найдовша в світі гіпсова Оптимістична печера, яка посідає перше місце серед найдовших печер Євразії та п'яте — у світі, Кінбурнська коса та Станіславські кручі, Білокузьминівські скелі та селище Бакота.

5. Книга «Апостол», яка була надрукована Іваном Федоровим у Львові, відкрила цілу епоху в східнослов'янському друкарстві. У 1574 уклав і надрукував у Львові перший східнослов'янський посібник — «Буквар» з граматикою та цього ж року здійснив друге видання «Апостола».

6. Світові шлягери українського походження. «Щедрик» композитора Миколи Леонтовича є одним з невід'ємних символів Різдва. Хоча в світі цю композицію більше знають як Carol of the Bells. А на написання арії «Літня пора» (Summertime) для опери «Поргі та Бесс» Гершвіна надихнула українська колискова пісня «Ой ходить сон коло вікон», яку композитор вперше почув у Нью-Йорку у виконанні Українського національного хору на чолі з Олександром Кошицем у 1929 році.

7. Соняшникова олія, народжена в Україні, №1 у світі! Наприклад, за останній рік українські підприємства виробили 6,5 млн тонн олії, 95% якої експортуємо за кордон.

8. Українське золото — жовто-коричневий, вишнево-червоний бурштин, довкола якого невпинно вирують пристрасті. Поруч із нефритом бурштин є найдавнішим дорогоцінним каменем, який знали люди. Україна посідає друге місце в світі за його покладами. Сьогодні налічують 32 види українського бурштину у Прип'ятському, Дніпровському та Дністровському басейнах — від 37 до 50 мільйонів років. А найбільше його у Рівненській області.

9. Розмаїття птахів: всього в Україні нараховують близько 430 видів птахів, серед яких орлани й сичі, чаплі та горлиці, куріпки й тетеруки. Є серед них і пелікан. Справжній рожевий пелікан, якого занесено до Червоної книги України. Цих пеліканів можна побачити в дельті Дунаю, де Україна межує з Румунією. Між іншим, мова про найбільшу в світі колонію: їх тут буває до 30 тисяч особин. Але це тільки влітку — на зиму вони летять на африканське озеро Вікторія.

10. Київ як місто народження великих митців, якими пишається весь світ. Наприклад, для Олександра Архипенка та Казимира Малевича. Архипенко став першим українським художником, виставка робіт якого об'їхала Західну Європу. Він був першим українським художником, що взяв участь у Венеційській бієнале. А в Америці він зацікавився кінематографом, оселився в Голлівуді й дуже скоро після того продемонстрував свій винахід — «рухомий живопис», або ж «архипентуру».

А зрозуміти феномен Малевича-художника, Малевича-теоретика і Малевича-мислителя поза українськими, зокрема київськими, контекстами неможливо. Остання персональна виставка митця також відбулася в Києві, у Київській картинній галереї, де поміж іншого демонструвався і легендарний «Чорний квадрат».

11. Український ІТ підкорює світ. Минулого року 184 тисячі українських програмістів забезпечили експорт IT-продукції на $4,5 мільярда. В Україні працюють 4 000 IT-компаній і понад 110 R&D центрів всесвітньо відомих міжнародних компаній.

Українські проєкти вже давно переросли межі країни — про них чули навіть ті, хто далекий від IT-галузі: Depositphotos (п'ятий за розміром фотобанк світу, кількість зареєстрованих користувачів перевищує 5 млн); Grammarly (найпопулярніший сервіс перевірки грамотності англійських текстів; 20 млн користувачів щодоби; ринкова вартість — $1 млрд); Petcube (найпопулярніші у світі камери нагляду за домашніми улюбленцями; кількасот тисяч зареєстрованих користувачів). У 2018 році IT забезпечили понад 20% від усіх послуг, що експортує Україна, і стали другою галуззю в цьому секторі.

12. Українське гончарство. Наші пращури вважали, що боги були першими гончарами, які виліпили з глини зорі, сонце, місяць, землю, а потім і усіх живих істот. Не дивно, що гончарі високо стояли у суспільстві, адже їм підкорювались стихії: земля, вода, повітря та вогонь. В Україні гончарство виникло наприкінці мезоліту. Найбільший розквіт українського гончарства прийшовся на XVII-XVIII століття. На початку ХХ століття в Україні діяло понад 700 гончарних осередків. Наприклад, в кінці 2019 року Косівську кераміку внесли до списку ЮНЕСКО.

13. Українські фестивалі — одні з найкращих сучасних фестивалів Європи та світу. Київський фестиваль Atlas Weekend увійшов до списку найкращих фестивалів світу у 2018 році за версією британського музичного видання Gigwise. Львівський фестиваль Leopolis Jazz Fest входить до списку найкращих джаз-фестивалів Європи за версією англійського видання The Guardian. На початку 2017 року популярний німецький музичний портал Electronic Beats включив Київ до десятки кращих напрямків для техно-туристів. На українські електронні вечірки «Схема», фестивалі Brave! Factory i Strichka з'їжджаються світові зірки та рейвери з усією Європи.

14. Єдиний тунель кохання у світі. Залізничний проїзд, стіни якого й склепіння утворені живими кущами та деревами, розташований на відрізку між селищами Клевань і Оржів у Рівненській області. Казковий й цілком реальний. Тунель прекрасний будь-якої пори року.

Як повідомлялося, мультимедійна інтерактивна виставка Ukraine WOW б‘є всі рекорди відвідування. 200 тисяч відвідувачів за два місяці. Це беззаперечний рекорд для незалежної України. Саме тому було вирішено продовжити виставку до 29 лютого 2020 року.