Через обстріли Мар’їнки загинула людина, кількість поранених уточнюється

На Донеччині росіяни не припиняють інтенсивні обстріли по всій лінії розмежування

З початку доби суботи і на даний час відомо, що принаймні одна людина загинула внаслідок мінометного обстрілу на виїзді з Мар’їнки, кількість поранених уточнюється. Про це повідомляє голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

За даними чиновника, в Авдіївській промці російські фашисти застосували фосфорні боєприпаси. Наслідки цих обстрілів зараз встановлюємо.

Сильні обстріли були й на околицях Торецька. Пошкоджено 16 трансформаторних підстанцій, із них 12 вже вдалося полагодити.

Сьогодні зранку почалися роботи з відновлення електропостачання. На щастя, у Торецькій громаді немає жертв серед мирного населення, але є значні пошкодження житла – усі ці факти документуємо.

Продовжуємо евакуювати цивільних із прифронтових населених пунктів. З початку широкомасштабного вторгнення вже більше 101 365 людей евакуйовано з області на поїздах, тисячі вивезені автобусами з лінії розмежування.

Крім того, вчора з Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом виїхали 2800 осіб, ще 4 тисячі маріупольців були централізовано евакуйовані автобусами з Бердянська до Запоріжжя.

Ситуація у Маріуполі залишається складною: Росія продовжує знищувати місто з усіх видів озброєнь. Вчора президент Франції Емманюель Макрон оголосив про підготовку “гуманітарної операції” з евакуації Маріуполя спільно з Туреччиною та Грецією. Це дарує надію на порятунок десятків тисяч маріупольців, які досі залишаються у блокаді.

«Мінреінтеграції офіційно звернулося до голови Міжнародного комітету Червоного Хреста Петера Маурера з вимогою отримати від Росії списки всіх громадян України, які були примусово депортовані окупантами з Маріуполя, та забезпечити для них можливість безпечно повернутися в Україну», - пише також Павло Кириленко.

Нагадаємо, що протягом учорашнього дня на Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам. Українськими воїнами знищено 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника.