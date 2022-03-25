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    Українські військові знову захопили танк окупантів (відео)

    Ще один російський танк змінив своїх власників - Українські військові знову захопили танк окупантів (відео)
    Ще один російський танк змінив своїх власників

    Загарбники продовжують втрачати свою техніку

    У мережі з'явилося відео, на якому українські військові радіють захопленню російського танка Т-72Б3.

    Нагадаємо, Forbes з посиланням на дані аналітиків відкритої розвідки, які перевіряють фотографії та відео в соціальних мережах, повідомляє, що українські солдати змогли захопити 117 ворожих танків.

    Тобто за час війни в української армії стало на 43 танки більше, ніж на її початку. Росія за час війни втратила 530 танків.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові знову захопили танк окупантів (відео)