Загарбники обстріляли Авдіївку новими реактивними снарядами «Торнадо-С» (фото)

Поліцейські документують наслідки обстрілів і допомагають евакуювати громадян

Російські загарбники Окупанти обстріляли місто Авдіївку Донецької області з авіації та артилерії, снарядами «Торнадо-С» . Є загиблі та поранені серед мирних жителів. Про це повідомляє Нацполіція України.

Поліцейські документують наслідки обстрілів і допомагають евакуювати громадян.

«Руйнувань зазнали щонайменше 15 будинків – житло, заклади освіти. Обстріли Авдіївки тривають. У місті – пожежі. На місці працює поліція. Поліцейські проводять слідчі дії, а також евакуюють мешканців з небезпечних районів. Поліція розпочала досудове розслідування через удар російських військ по цивільному населенню Авдіївки», – повідомляють у відомстві.

За фактом воєнного злочину, вчиненого російською федерацією, відкрито кримінальне провадження за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, за добу 21 березня внаслідок атаки російських військ по місту Авдіївка на Донеччині загинули п'ять мирних жителів. Також голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомляє, що окупанти обстріляли магазин у Сєверодонецьку.

Є загиблі та поранені, кількість уточнюється. Люди, як і аналогічно до вчорашньої ситуації, просто стояли в черзі за продуктами.