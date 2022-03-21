У Бердянську окупанти знайшли зрадника та призначили його мером

28 лютого російські окупаційні війська тимчасово захопили район міста Бердянськ

У тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) окупанти знайшли зрадника та призначили його мером. Йдеться про Олександра Сауленка. Відео з колаборантом з'явилося в місцевих пабліках.

«Я, Сауленко Олександр Федорович, беру на себе тимчасові виконання обов’язків глави міста Бердянск», – сказав колаборант.

Сауленко у своєму зверненні транслював традиційні меседжі російської пропаганди про «київську хунту» та «братський російський народ».

Раніше в Бердянську перестав виходити на зв'язок народний депутат України від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олександр Пономарьов.

Не дивлячись на погрози і тиск, люди у тимчасово окупованому Бердянську продовжують виходити на проукраїнські мітинги. Так, 20 березня окупанти побили та затримали українців.

Нагадаємо, 28 лютого російські окупаційні війська тимчасово захопили район міста Бердянськ на березі Азовського моря. У місті щодня відбуваються акції протесту проти окупації.

Сьогодні у Херсоні мешканці міста вкотре вийшли на мирну акцію біля будівлі ХОДА. Люди скандували «Домой» і в цей час окупанти кинули у натовп світло-шумову гранату та відкрили у напрямку мирних людей вогонь.