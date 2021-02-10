На Закарпатті пішли під воду населені пункти та автівки (фото)

Протягом 10-11 лютого на річках області очікується значне підвищення рівня води

Унаслідок рясних дощів, підняття рівня ґрунтових вод та захаращеності стічних канав упродовж 9 лютого відбулись локальні підтоплення дворогосподарств у населених пунктах Закарпатської області. Про це повідомили в ДСНС.

Найбільше випадків зафіксовано в Ужгороді та Мукачівському районі. Також підтоплення підвальних та цокольних приміщень були в місті Виноградів Берегівського району, селі Колочава Колочавської ТГ Хустського району та місті Тячів.

Також рятувальники відкачували воду зі стічних канав та придорожніх каналів у селі Лучки Мукачівського та селі Вільхівка Хустського районів, аби в подальшому уникнути підтопленню дощовими водами житлових будинків громадян.

Відбулось підтоплення заплавних сільгоспугідь та пасовщ у населених пунктах Вільхівка, Нижнє Болотне, Кам’янське, Заріччя, Дюла, Стеблівка та село Сокирниця.

Станом на 10 лютого в селі Великі Лучки Мукачівського району й досі підтоплено десятки домогосподарств.

Закарпатський центр гідрометеорології повідомляє, що протягом 10-11 лютого на річках області очікується значне підвищення рівня води. Подальше похолодання призупинить розвиток паводкових процесів на річках Закарпаття.