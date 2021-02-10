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    На Закарпатті пішли під воду населені пункти та автівки (фото)

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    На Закарпатті пішли під воду населені пункти та автівки (фото)
    Управління ДСНС України у Закарпатській області

    Протягом 10-11 лютого на річках області очікується значне підвищення рівня води

    Унаслідок рясних дощів, підняття рівня ґрунтових вод та захаращеності стічних канав упродовж 9 лютого відбулись локальні підтоплення дворогосподарств у населених пунктах Закарпатської області. Про це повідомили в ДСНС.

    Найбільше випадків зафіксовано в Ужгороді та Мукачівському районі. Також підтоплення підвальних та цокольних приміщень були в місті Виноградів Берегівського району, селі Колочава Колочавської ТГ Хустського району та місті Тячів.

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    На Закарпатті пішли під воду населені пункти та автівки (фото)
    На Закарпатті пішли під воду населені пункти та автівки (фото)
    На Закарпатті пішли під воду населені пункти та автівки (фото)
    На Закарпатті пішли під воду населені пункти та автівки (фото)
    Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

    Також рятувальники відкачували воду зі стічних канав та придорожніх каналів у селі Лучки Мукачівського та селі Вільхівка Хустського районів, аби в подальшому уникнути підтопленню дощовими водами житлових будинків громадян.

    Відбулось підтоплення заплавних сільгоспугідь та пасовщ у населених пунктах Вільхівка, Нижнє Болотне, Кам’янське, Заріччя, Дюла, Стеблівка та село Сокирниця.

    Станом на 10 лютого в селі Великі Лучки Мукачівського району й досі підтоплено десятки домогосподарств.

    Закарпатський центр гідрометеорології повідомляє, що протягом 10-11 лютого на річках області очікується значне підвищення рівня води. Подальше похолодання призупинить розвиток паводкових процесів на річках Закарпаття.

    Теги: Закарпаття снігопад негода
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