У Києві парубок катався на сноуборді, причепившись до тролейбуса (відео)
Кияни зафіксували небезпечний спосіб пересування містом
У засніженому Києві винахідлива молодь знайшла своєрідне вирішення проблеми транспортного колапсу.
Так, хлопець на сноуборді причепився до тролейбуса і певний час так їхав. Відео такої екстремальної розваги молодика потрапило у соцмережу.
«Винахідливий хлопець на сноуборді вирішив проблему поїздок на роботу, не штовхаючись у громадському транспорті», – йдеться у коментарі до відео на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Зазначимо, що це дуже небезпечний спосіб пересування містом, тому не слід повторювати подібне.
Як відомо, з понеділка, 8 лютого, у Києві тривають сильні снігопади.
Вранці 10 лютого затори скували дороги Києва. Затримуються рух трамваїв, тролейбусів і автобусів. На громадському транспорті введено оперативне положення.
За прогнозом синоптиків, 10 лютого в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі помірний, місцями істотний сніг. Температура повітря вдень -3...-5 градусів, вночі -7...-9 градусів.