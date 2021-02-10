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    У Києві парубок катався на сноуборді, причепившись до тролейбуса (відео)

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    Екстремальні розваги під час снігопадів у Києві - У Києві парубок катався на сноуборді, причепившись до тролейбуса (відео)
    Екстремальні розваги під час снігопадів у Києві
    Фото: скріншот відео

    Кияни зафіксували небезпечний спосіб пересування містом

    У засніженому Києві винахідлива молодь знайшла своєрідне вирішення проблеми транспортного колапсу.

    Так, хлопець на сноуборді причепився до тролейбуса і певний час так їхав. Відео такої екстремальної розваги молодика потрапило у соцмережу.

    «Винахідливий хлопець на сноуборді вирішив проблему поїздок на роботу, не штовхаючись у громадському транспорті», – йдеться у коментарі до відео на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Зазначимо, що це дуже небезпечний спосіб пересування містом, тому не слід повторювати подібне.

    Як відомо, з понеділка, 8 лютого, у Києві тривають сильні снігопади. 

    Вранці 10 лютого затори скували дороги Києва. Затримуються рух трамваїв, тролейбусів і автобусів. На громадському транспорті введено оперативне положення.

    За прогнозом синоптиків, 10 лютого в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі помірний, місцями істотний сніг. Температура повітря вдень -3...-5 градусів, вночі -7...-9 градусів.


    Теги: Київ громадський транспорт дороги кияни снігопад
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