У Києві парубок катався на сноуборді, причепившись до тролейбуса (відео)

Екстремальні розваги під час снігопадів у Києві

Кияни зафіксували небезпечний спосіб пересування містом

У засніженому Києві винахідлива молодь знайшла своєрідне вирішення проблеми транспортного колапсу.

Так, хлопець на сноуборді причепився до тролейбуса і певний час так їхав. Відео такої екстремальної розваги молодика потрапило у соцмережу.

«Винахідливий хлопець на сноуборді вирішив проблему поїздок на роботу, не штовхаючись у громадському транспорті», – йдеться у коментарі до відео на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Зазначимо, що це дуже небезпечний спосіб пересування містом, тому не слід повторювати подібне.

Як відомо, з понеділка, 8 лютого, у Києві тривають сильні снігопади.

Вранці 10 лютого затори скували дороги Києва. Затримуються рух трамваїв, тролейбусів і автобусів. На громадському транспорті введено оперативне положення.

За прогнозом синоптиків, 10 лютого в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі помірний, місцями істотний сніг. Температура повітря вдень -3...-5 градусів, вночі -7...-9 градусів.



