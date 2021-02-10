У Львові через завали снігу люди не могли вийти з під’їздів (фото)

На Львівщині значний мокрий сніг затримається на кілька днів

Протягом 6-9 лютого у Львові випало 106% місячної норми опадів

У Львові городяни скаржаться, що вулиці міста завалені снігом, місцями вийти з будинку неможливо. Про це йдеться у зверненнях на «гарячу лінію міста Львова» у Facebook.

Люди незадоволені тим, що комунальники не встигають чистити сніг біля під'їздів. Також скаржаться, що виїхати машинами у місто неможливо. Жителі міста закликають місцеву владу звернути увагу на те, що пожежні та швидкі не зможуть добратися до деяких вулиць.

«Прошу скерувати моє звернення у відповідний орган почистити дороги та прибудинкову територію по вулиці Малоголосківська, 28. Вийти з будинку або ж завести малечу в школу нереально. За коляски з дітками взагалі проїзду немає. Дороги повністю завалені!», – зазначає у зверненні Микола Вишиванюк, який оприлюднив світлини з місця події.

Нагадаємо, протягом 6-9 лютого у Львові випало 106% місячної норми опадів. Понад 1 600 двірників та водіїв спецтехніки чистять місто від снігу. До боротьби зі сніговими заметами залучили навіть коня. Через негоду на Львівщині медикам довелося везти хвору на санях.

У середу, 10 лютого, Україну знов засипле снігом. На Львівщині йде значний мокрий сніг. У центральних областях місцями ожеледь, на дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця.

«Маємо прохання до львів’ян. Без зайвої необхідності не користуватись приватним транспортом, а якщо все ж така потреба є, то не паркуватись на проїжджих частинах та поворотах. Це блокує проїзд для громадського транспорту та снігоочисної техніки», – попросив мер Львова Андрій Садовий.

До речі, Садовий також розчищав сніг у місті. Прибирати вулиці і площі вийшли працівники Львівської ратуші, районних адміністрацій та комунальних служб.