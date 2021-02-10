Негода на Львівщині. Медикам довелося везти хвору на санях (фото)

Сніг заблокував під’їзд до помешкання жінки з інфактом

У селі Мокротин, що поблизу Жовкви, через складні погодні умови медики змушені були транспортувати хвору з інфарктом за допомогою саней. Про це повідомили в Центрі екстреної допомоги та медицини катастроф у мережі Facebook.

«За допомогою до колег звернулася фельдшер Галина Іванівна Бакун із пункту Екстреної медичної допомоги «Жовква». Вона в складі 122-ї бригади першою прибула на виклик і виявила в пацієнтки інфаркт. Перевезення хворої до медичного закладу ускладнювалося важкими погодними умовами; під’їхати в селі до помешкання через снігові замети та відсутність дороги було практично неможливо. Тож хвору до карети швидкої допомоги доставили на санях», – зазначено в повідомленні.

Транспортували хвору з інфарктом лікар Володимир Ананєвич та фельдшерка Святослава Мілян.

Нагадаємо, на Львівщині 10 лютого йде значний мокрий сніг та сніг. 11 лютого також будуть значні опади, ожеледь, місцями налипання мокрого снiгу. На дорогах ожеледиця, снігові замети. Приріст снігового покриву наразі складає понад 10-20 см. На Львівщині 11-15 лютого відбудеться значне зниження температури.

Вже 12 лютого у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях буде значне зниження температури. 13-14 лютого морози будуть на території всієї України.