Через повінь у Лаосі загинули щонайменше 46 людей



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Після тропічних штормів Сон-Тінь і Бебінка від повеней постраждали близько 82 тисяч 460 сімей у Лаосі

Внаслідок повені у Лаосі щонайменше 46 людей загинули, ще 97 зникли безвісти.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на дані національного відомства щодо запобігання і ліквідації наслідків стихійних лих країни.

Згідно з повідомлення, після тропічних штормів Сон-Тінь і Бебінка від повеней постраждали близько 82 тисяч 460 сімей у 14 провінціях країни. Загалом 11 тисяч 383 людини наразі вимушені жити у тимчасових притулках.

Також через повені померли тисячі голів худоби і птиці. Унаслідок стихійного лиха були пошкоджені близько 120 шкіл, затоплено 62 тисяч 980 гектарів рисових полів та 41 тисяча 879 гектарів інших культур.

Було пошкоджено 138 доріг та 26 мостів.

Збитки від негоди оцінюють у понад 1,9 мільйона доларів.

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