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    Через санкції росіяни «заморозили» будівництво ферми в окупованому Криму

    США і ЄС, запровадили низку санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, закликаючи зупинити війну - Через санкції росіяни «заморозили» будівництво ферми в окупованому Криму
    США і ЄС, запровадили низку санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, закликаючи зупинити війну
    фото з відкритих джерел

    Російський бізнесмен скаржиться: є складнощі з виходом у море через путінську «спецоперацію»

    Російське ТОВ «Азово-Донська осетрова компанія» призупинило реалізацію проекту з будівництва мідійно-устричної ферми в окупованому РФ Криму. Про це повідомив засновник компанії Іван Мілованов, якого цитує «Интерфакс».

    «Цей проект ми «заморозили». Не стали виставляти колектори (для вирощування – ред.), оскільки була незрозуміла ситуація на тлі санкцій. Дивитимемося, можливо, продовжимо його реалізацію в поточному році. Поки що незрозуміло, як працювати. Зараз є складнощі з виходом у море у зв'язку із проведенням «спецоперації», – сказав Мілованов.

    Інвестор планував побудувати мідійно-устричну ферму у три етапи. На першому етапі обсяг інвестицій передбачався на суму 120 млн рублів, планувалося встановити 30 колекторів потужністю 5,5 млн тонн устриць і 300 тис. тонн мідій на рік.

    Другий етап передбачав збільшення виробничої потужності втричі та встановлення ще 60 колекторів, на третьому також планувалося збільшення обсягів виробництва.

    Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: Крим росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Через санкції росіяни «заморозили» будівництво ферми в окупованому Криму