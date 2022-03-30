Деякі українські родини зможуть отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ запускає програму грошової допомоги постраждалим через війну сім'ям

Фонд ЮНІСЕФ разом з Мінсоцполітики розпочали програму грошової допомоги для родин із дітьми, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Допомогу можуть отримати родини, які:

мають трьох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла 2-х років на момент подачі заявки;

мають двох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Щоб таким родинам отримати грошову допомогу, необхідно зареєструватися на сайті. Названі батьки або батьки-вихователі також можуть подавати заявку.

Заявки розглядатимуть фахівці ЮНІСЕФ та його партнери. Про рішення повідомлять у СМС на номер, який ви зазначите під час реєстрації.

Сума грошової допомоги на місяць становить 2 200 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ятьох осіб. Виплата допомоги за три місяці відбувається одноразово.

Виплата надійде на вказаний вами банківський рахунок чи дебетову картку протягом чотирьох тижнів з моменту подання заявки.

Наприклад, якщо в родині п’ять осіб, сім'я отримає 2 200 грн * п’ять осіб * три місяці = 33 000 гривень грошової допомоги.