  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Втрати окупантів зростають: лише в одній бригаді десантників 200 загиблих

    Українські військові нищать російських окупантів - Втрати окупантів зростають: лише в одній бригаді десантників 200 загиблих
    Українські військові нищать російських окупантів

    Ворог зазнає значних втрат техніки та особового складу

    На 35-ту добу війни російські окупанти продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 30 березня.

    Противник продовжує зазнавати значних втрат. За наявною інформацією, 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб.

    Також ворог має суттєві труднощі з введенням до бойового складу техніки, що знімається з довгострокового зберігання. Так, за наявною інформацією, у 163-му танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатної техніки. Противником розглядається можливість транспортування несправної техніки на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів для подальшого її відновлення.

    Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    На сьогодні ворог тимчасово відмовився від виконання завдання щодо блокування Києва. Здійснює перегрупування та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні. Нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Втрати окупантів зростають: лише в одній бригаді десантників 200 загиблих