Втрати окупантів зростають: лише в одній бригаді десантників 200 загиблих

Ворог зазнає значних втрат техніки та особового складу

На 35-ту добу війни російські окупанти продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 30 березня.

Противник продовжує зазнавати значних втрат. За наявною інформацією, 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб.

Також ворог має суттєві труднощі з введенням до бойового складу техніки, що знімається з довгострокового зберігання. Так, за наявною інформацією, у 163-му танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатної техніки. Противником розглядається можливість транспортування несправної техніки на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів для подальшого її відновлення.

Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

На сьогодні ворог тимчасово відмовився від виконання завдання щодо блокування Києва. Здійснює перегрупування та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні. Нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках

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