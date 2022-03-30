Сили ППО «приземлили» одразу три літаки рашистів

Ворожу техніку українці збили на Слобожанському напрямку

Упродовж 30 березня зенітно-ракетні комплекси ЗСУ знищили три ворожі винищувачі та безпілотний літальний апарат на Слобожанському напрямку. Про це повідомили в повітряному командуванні «Схід».

«Сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку уражено одразу три літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники, та один БПЛА», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що станом на 30 березня українські захисники знищили вже 135 літаків, 133 гелікоптери та 91 оперативно-тактичний БПЛА російських окупантів.

За даними Генштабу втрати окупантів зростають: лише в одній бригаді десантників 200 загиблих.Також ворог має суттєві труднощі з введенням до бойового складу техніки, що знімається з довгострокового зберігання. Так, за наявною інформацією, у 163-му танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатної техніки.

Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

На сьогодні ворог тимчасово відмовився від виконання завдання щодо блокування Києва. Здійснює перегрупування та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні. Нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках

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