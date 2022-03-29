Депутати вигадали покарання міжнародним компаніям, які досі не пішли з Росії

Philip Morris, Samsung, «Ашан» та інші платитимуть військовий збір для української армії

Група народних депутатів 28 березня зареєструвала законопроєкт, яким пропонується стягувати військовій збір з іноземних компаній, акредитованих в Україні, філії або представництва яких досі працюють на території держави-агресора Росії. Про це передає «Главком».

Автори пояснюють запропоновані відповідні зміни до податкового кодексу так: велика кількість відомих брендів залишились на російському ринку і нині продовжують активно вести бізнес у РФ, поповнюючи військовий бюджет загарбників, ґвалтівників та вбивць.

До посібників рашистських окупантів належать (перелік компаній викладено у законопроєкті):

Nestle SA (Швейцарія) компанія володіє приблизно 2 тис. брендів;

компанія володіє приблизно 2 тис. брендів; Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, IQOS) володіє заводом у Ленінградській області;

(Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, IQOS) володіє заводом у Ленінградській області; JTI (Японія) (Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour та LD) має чотири заводи, з яких дві фабрики готової продукції – в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону. Ще дві фабрики займаються обробкою тютюнової сировини – у Липецькій та Ленінградській області;

(Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour та LD) має чотири заводи, з яких дві фабрики готової продукції – в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону. Ще дві фабрики займаються обробкою тютюнової сировини – у Липецькій та Ленінградській області; British American Tobacco (Британія) (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall та Rothmans) володіє фабрикою БАТ-СПб у Санкт-Петербурзі;

(Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall та Rothmans) володіє фабрикою БАТ-СПб у Санкт-Петербурзі; Tesco (Великобританія) управляє 10 продовольчими та непродовольчими магазинами в РФ;

управляє 10 продовольчими та непродовольчими магазинами в РФ; Coca-Cola (США);

Henkel має 10 заводів в РФ (продукція під брендами Persil, Schwarzkopf);

має 10 заводів в РФ (продукція під брендами Persil, Schwarzkopf); LG (Південна Корея) володіє заводом у Московській області;

володіє заводом у Московській області; Samsung (Південна Корея) має підприємство в Калузькій області;

має підприємство в Калузькій області; METRO – міжнародна торговельна оптова мережа, із штаб-квартирою у Німеччині;

– міжнародна торговельна оптова мережа, із штаб-квартирою у Німеччині; BSH (Німеччина) (Bosch & Siemens) володіє заводом під Санкт-Петербургом;

(Bosch & Siemens) володіє заводом під Санкт-Петербургом; Bayer (Німеччина) ;

; Ашан (Франція) – має 241 магазин у РФ;

– має 241 магазин у РФ; Leroy Merlin (Франція) - управляє 107 магазинами в РФ;

- управляє 107 магазинами в РФ; LC Waikiki (Франція-Туреччина) належить 20 магазинів у РФ;

належить 20 магазинів у РФ; Raiffeisen Bank International (RBI) (Австрія) ;

; OTP (Угорщина) ;

; Credit Agricole (Франція);

BNP Paribas (Франція);

Stellantis – транснаціональний виробник авто, в РФ має завод з виробництва моделей відомих брендів Peugeot, Citroen, Opel та FIAT;

– транснаціональний виробник авто, в РФ має завод з виробництва моделей відомих брендів Peugeot, Citroen, Opel та FIAT; Данон (Франція) ;

; Johnson & Johnson (США);

TotalEnergies (Франція) – нафтогазова компанія;

– нафтогазова компанія; Pirelli (Італія) ;

; BASF – найбільша в світі хімічна група;

– найбільша в світі хімічна група; SwatchGroup (Швейцарія) виробник годинників.

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«Ми вважаємо, що міжнародний бізнес має терміново покинути російський ринок як з моральних, так із прагматичних міркувань. Адже робота в росії – це, по-перше, удар по репутації, по-друге, російська економіка стрімко наближається до краху, а економічна політика уряду рашистів стає все більш непрогнозованою – вже лунають погрози про націоналізацію», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада та Кабінет міністрів підготували законопроєкт, що збільшує у 1,5 рази ставки прямих податків для компаній, що отримують дохід на території Росії. Про це написав народний депутат Данило Гетманцев на своїй сторінці у Telegram.

Концепт законопроєкту, відповідно до якого до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5», – написав Гетманцев.