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    Депутати вигадали покарання міжнародним компаніям, які досі не пішли з Росії

    LG володіє 20 заводами у Росії - Депутати вигадали покарання міжнародним компаніям, які досі не пішли з Росії
    LG володіє 20 заводами у Росії
    фото з відкритих джерел

    Philip Morris, Samsung, «Ашан» та інші платитимуть військовий збір для української армії

    Група народних депутатів 28 березня зареєструвала законопроєкт, яким пропонується стягувати військовій збір з іноземних компаній, акредитованих в Україні, філії або представництва яких досі працюють на території держави-агресора Росії. Про це передає «Главком».

    Автори пояснюють запропоновані відповідні зміни до податкового кодексу так: велика кількість відомих брендів залишились на російському ринку і нині продовжують активно вести бізнес у РФ, поповнюючи військовий бюджет загарбників, ґвалтівників та вбивць.

    До посібників рашистських окупантів належать (перелік компаній викладено у законопроєкті):

    • Nestle SA (Швейцарія) компанія володіє приблизно 2 тис. брендів;
    • Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, IQOS) володіє заводом у Ленінградській області;
    • JTI (Японія) (Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour та LD) має чотири заводи, з яких дві фабрики готової продукції – в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону. Ще дві фабрики займаються обробкою тютюнової сировини – у Липецькій та Ленінградській області;
    • British American Tobacco (Британія) (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall та Rothmans) володіє фабрикою БАТ-СПб у Санкт-Петербурзі;
    • Tesco (Великобританія) управляє 10 продовольчими та непродовольчими магазинами в РФ;
    • Coca-Cola (США);
    • Henkel має 10 заводів в РФ (продукція під брендами Persil, Schwarzkopf);
    • LG (Південна Корея) володіє заводом у Московській області;
    • Samsung (Південна Корея) має підприємство в Калузькій області;
    • METRO – міжнародна торговельна оптова мережа, із штаб-квартирою у Німеччині;
    • BSH (Німеччина) (Bosch & Siemens) володіє заводом під Санкт-Петербургом;
    • Bayer (Німеччина);
    • Ашан (Франція) – має 241 магазин у РФ;
    • Leroy Merlin (Франція) - управляє 107 магазинами в РФ;
    • LC Waikiki (Франція-Туреччина) належить 20 магазинів у РФ;
    • Raiffeisen Bank International (RBI) (Австрія);
    • OTP (Угорщина);
    • Credit Agricole (Франція);
    • BNP Paribas (Франція);
    • Stellantis – транснаціональний виробник авто, в РФ має завод з виробництва моделей відомих брендів Peugeot, Citroen, Opel та FIAT;
    • Данон (Франція);
    • Johnson & Johnson (США);
    • TotalEnergies (Франція) – нафтогазова компанія;
    • Pirelli (Італія);
    • BASF – найбільша в світі хімічна група;
    • SwatchGroup (Швейцарія) виробник годинників.

    (для перегляду натисніть на зображення)

    «Ми вважаємо, що міжнародний бізнес має терміново покинути російський ринок як з моральних, так із прагматичних міркувань. Адже робота в росії – це, по-перше, удар по репутації, по-друге, російська економіка стрімко наближається до краху, а економічна політика уряду рашистів стає все більш непрогнозованою – вже лунають погрози про націоналізацію», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

    Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», Верховна Рада та Кабінет міністрів підготували законопроєкт, що збільшує у 1,5 рази ставки прямих податків для компаній, що отримують дохід на території Росії. Про це написав народний депутат Данило Гетманцев на своїй сторінці у Telegram.

    Концепт законопроєкту, відповідно до якого до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5», – написав Гетманцев.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Депутати вигадали покарання міжнародним компаніям, які досі не пішли з Росії