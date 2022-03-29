Депутати вигадали покарання міжнародним компаніям, які досі не пішли з Росії
Philip Morris, Samsung, «Ашан» та інші платитимуть військовий збір для української армії
Група народних депутатів 28 березня зареєструвала законопроєкт, яким пропонується стягувати військовій збір з іноземних компаній, акредитованих в Україні, філії або представництва яких досі працюють на території держави-агресора Росії. Про це передає «Главком».
Автори пояснюють запропоновані відповідні зміни до податкового кодексу так: велика кількість відомих брендів залишились на російському ринку і нині продовжують активно вести бізнес у РФ, поповнюючи військовий бюджет загарбників, ґвалтівників та вбивць.
До посібників рашистських окупантів належать (перелік компаній викладено у законопроєкті):
- Nestle SA (Швейцарія) компанія володіє приблизно 2 тис. брендів;
- Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, IQOS) володіє заводом у Ленінградській області;
- JTI (Японія) (Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour та LD) має чотири заводи, з яких дві фабрики готової продукції – в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону. Ще дві фабрики займаються обробкою тютюнової сировини – у Липецькій та Ленінградській області;
- British American Tobacco (Британія) (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall та Rothmans) володіє фабрикою БАТ-СПб у Санкт-Петербурзі;
- Tesco (Великобританія) управляє 10 продовольчими та непродовольчими магазинами в РФ;
- Coca-Cola (США);
- Henkel має 10 заводів в РФ (продукція під брендами Persil, Schwarzkopf);
- LG (Південна Корея) володіє заводом у Московській області;
- Samsung (Південна Корея) має підприємство в Калузькій області;
- METRO – міжнародна торговельна оптова мережа, із штаб-квартирою у Німеччині;
- BSH (Німеччина) (Bosch & Siemens) володіє заводом під Санкт-Петербургом;
- Bayer (Німеччина);
- Ашан (Франція) – має 241 магазин у РФ;
- Leroy Merlin (Франція) - управляє 107 магазинами в РФ;
- LC Waikiki (Франція-Туреччина) належить 20 магазинів у РФ;
- Raiffeisen Bank International (RBI) (Австрія);
- OTP (Угорщина);
- Credit Agricole (Франція);
- BNP Paribas (Франція);
- Stellantis – транснаціональний виробник авто, в РФ має завод з виробництва моделей відомих брендів Peugeot, Citroen, Opel та FIAT;
- Данон (Франція);
- Johnson & Johnson (США);
- TotalEnergies (Франція) – нафтогазова компанія;
- Pirelli (Італія);
- BASF – найбільша в світі хімічна група;
- SwatchGroup (Швейцарія) виробник годинників.
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«Ми вважаємо, що міжнародний бізнес має терміново покинути російський ринок як з моральних, так із прагматичних міркувань. Адже робота в росії – це, по-перше, удар по репутації, по-друге, російська економіка стрімко наближається до краху, а економічна політика уряду рашистів стає все більш непрогнозованою – вже лунають погрози про націоналізацію», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.
Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Як повідомляв «Главком», Верховна Рада та Кабінет міністрів підготували законопроєкт, що збільшує у 1,5 рази ставки прямих податків для компаній, що отримують дохід на території Росії. Про це написав народний депутат Данило Гетманцев на своїй сторінці у Telegram.
Концепт законопроєкту, відповідно до якого до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5», – написав Гетманцев.