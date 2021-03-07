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    Через сильний вітер у Києві приспустили найбільший прапор країни

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    Розмір полотнища прапору на Печерських схилах &ndash; 16 на 24 метри - Через сильний вітер у Києві приспустили найбільший прапор країни

    Розмір полотнища прапору на Печерських схилах – 16 на 24 метри

    Фото: the-village.com.ua

    Кілька днів тому головний прапор України також спускали через ремонтні роботи

    Головний прапор України, встановлений у Києві, приспустили через вітряну погоду до покращення погодних умов.

    Найбільший прапор України, нещодавно встановлений на Печерських пагорбах, приспущено через різкий вітер. Як повідомляє сайт КМДА, полотнище повернуть на місце після покращення погодних умов.

    «Пориви вітру дають надмірне навантаження на верхівку флагштоку. Тому, як і завжди в таку погоду, наш найбільший прапор приспустили», – запевнив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

    Як зазначає КМДА, до вечора понеділка метеорологи прогнозують пориви вітру до 45 км/год (12.5 м/с), тож, ймовірно, піднімуть полотно на флагштоці вже після 18:00 8 березня.

    На сьогодні споруда флагштоку є найбільшою в Україні, висота флагштоку – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

    Найбільший у державі прапор України підняли в Києві 22 серпня 2020 року.

    У середу, 3 березня, прапор також спускали на кілька годин для проведення технічних робіт на флагштоку.

    Теги: прогноз погоди Київ прапор КМДА вітер
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