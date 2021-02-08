Сильний снігопад паралізував Львівщину (фото)

У Львові випало орієнтовно 30 см снігу

У Львові з вечора 7 лютого й майже всю ніч до ранку 8 лютого, падав сніг. Дороги і вулиці міста вкрито значним шаром опадів. Випало орієнтовно 30 см снігу. Він продовжує падати, тому комунальники продовжують прибирати, повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Станом на ранок 8 лютого по місту працювало 93 одиниці снігоприбиральної техніки, ще одна машина була на чергуванні. Для посипання вулиць використано 611 куб.м. піскосуміші та 175 тонн реагентів і солі.

У зверненнях на «Гарячу лінію міста Львова» у Facebook городяни повідомляють про те, що громадський транспорт курсує з великими перебоями і їм було важко дістатися на роботу. Також львів’яни викладають світлини нерозчищених та не посипаних тротуарів, якими 8 лютого важко пересуватися.

Раніше Міжнародний аеропорт «Львів» повідомив про скасування низки рейсів через ускладнення погодних умов і рясний снігопад.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології на Львівщині 8 лютого очікуються значні опади (сніг, мокрий сніг та дощ), ожеледь. Місцями будуть сильна ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви східного вітру 15-20 м/с, хуртовина. На дорогах ожеледиця, на окремих ділянках – снігові замети.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні 8 лютого. За прогнозами синоптиків вдень буде сніг, хуртовини, у західних, північних та центральних областях значний сніг, на півдні країни та в Карпатському регіоні мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, на Закарпатті значний дощ.